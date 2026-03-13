Трамп считает, что россия может "немного помогать Ирану"
Дональд Трамп предположил поддержку Ирана путиным в ответ на помощь США Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, россия "немного" помогает Ирану, но в качестве оправдания указал на поддержку США Украины, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
На вопрос, считает ли он, что президент россии владимир путин поддерживает Иран после американских ударов по стране, Трамп в интервью Fox News Radio сказал: "Думаю, он, возможно, немного помогает ему, да, наверное. И он, наверное, думает, что мы помогаем Украине, верно?"
"Да, мы тоже помогаем (Украине)", - продолжил Трамп. "И поэтому (путин) говорит это, и Китай сказал бы то же самое. Знаете, это как: они делают это, и мы делаем это. По справедливости они делают это, и мы делаем это".
Добавим
На прошлой неделе CNN сообщило, что россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижении американских войск, кораблей и самолетов, согласно нескольким источникам, знакомым с сообщениями американской разведки по этому вопросу.
На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил журналистам во время брифинга в Пентагоне, что россия и Китай "на самом деле не являются фактором" в войне с Ираном.