Трамп считает, что россия может "немного помогать Ирану"

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, россия "немного" помогает Ирану, но в качестве оправдания указал на поддержку США Украины, передает УНН со ссылкой на CNN.

На вопрос, считает ли он, что президент россии владимир путин поддерживает Иран после американских ударов по стране, Трамп в интервью Fox News Radio сказал: "Думаю, он, возможно, немного помогает ему, да, наверное. И он, наверное, думает, что мы помогаем Украине, верно?"

"Да, мы тоже помогаем (Украине)", - продолжил Трамп. "И поэтому (путин) говорит это, и Китай сказал бы то же самое. Знаете, это как: они делают это, и мы делаем это. По справедливости они делают это, и мы делаем это".

На прошлой неделе CNN сообщило, что россия предоставляет Ирану разведывательную информацию о местонахождении и передвижении американских войск, кораблей и самолетов, согласно нескольким источникам, знакомым с сообщениями американской разведки по этому вопросу.

На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил журналистам во время брифинга в Пентагоне, что россия и Китай "на самом деле не являются фактором" в войне с Ираном.