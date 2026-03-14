путін запропонував Трампу вивезти іранський уран до росії - Axios

Цього тижня під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор володимир путін запропонував перевезти збагачений уран Ірану до рф у рамках угоди про припинення війни. Про це повідомляє Axios із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що глава Білого дому відхилив пропозицію путіна.

Видання вказує, що наявність в Ірану 450 кілограмів 60% збагаченого урану, який можна перетворити на збройовий протягом кількох тижнів і якого достатньо для понад 10 ядерних бомб, є однією з ключових військових цілей США та Ізраїлю.

Теоретично, пропозиція путіна може допомогти полегшити виведення ядерних арсеналів Ірану без присутності США чи Ізраїлю на місцях. росія вже є ядерною державою і раніше зберігала низькозбагачений уран Ірану згідно з ядерною угодою 2015 року, що робить її однією з небагатьох країн, які мають технічну можливість прийняти цей матеріал - пише видання.

Вказується, що путін запропонував кілька ідей щодо припинення війни між США та Іраном під час своєї розмови з Трампом. Пропозиція щодо урану була однією з них.

"Це не вперше, коли це пропонують. Її не прийняли. Позиція США полягає в тому, що нам потрібно забезпечити безпеку урану", - цитує ЗМІ свого співрозмовника.

Контекст

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що делегація Ірану під час першого раунду переговорів зі США в Омані 6 лютого запропонувала передати частину своїх запасів високозбагаченого урану росії та призупинити процес збагачення на кілька років.

За даними Bloomberg, нині адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість залучення підрозділів спеціального призначення для вилучення запасів високозбагаченого урану в Ірані.

