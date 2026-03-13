США обіцяють 10 мільйонів доларів за дані про нового лідера Ірану та топ-чиновників КВІР

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Програма Rewards for Justice оголосила винагороду за інформацію про Моджтабу Хаменеї та керівників КВІР. Осіб звинувачують у терористичних актах.

У США визначили винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї та ключових лідерів Корпусу вартових ісламської революції, передає УНН із посиланням на сайт програми Rewards for Justice.

Деталі

Організація "Rewards for Justice" пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про ключових лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та його підрозділів. Ці особи командують та керують різними підрозділами КВІР, які планують, організують та здійснюють терористичні акти по всьому світу.

Корпус вартових ісламської революції (КСІР), що є частиною офіційних збройних сил Ірану, відіграє центральну роль у використанні тероризму як ключового інструменту іранської державної політики.

Крім того, за даними організації, КВІР створював, підтримував та керував іншими терористичними групами. КВІР несе відповідальність за численні напади на американців та американські об'єкти, у тому числі за напади на громадян США. З моменту свого заснування у 1979 році КВІР набув значної ролі у реалізації зовнішньої політики Ірану. В даний час група контролює великі сегменти іранської економіки та впливає на внутрішню політику Ірану.

Додамо

15 квітня 2019 року Державний департамент США вніс Корпус вартових ісламської революції (КВІР), включаючи сили "Кудс", до списку іноземних терористичних організацій відповідно до статті 219 Закону про імміграцію та громадянство з поправками. У 2017 році Міністерство фінансів США внесло КВІР до списку особливо позначених глобальних терористів відповідно до Указу Президента № 13224 із поправками за його діяльність на підтримку сил "Кудс". В результаті вся власність та майнові інтереси КВІР, що перебувають під юрисдикцією США, заблоковані, і громадянам США, як правило, заборонено здійснювати будь-які угоди з КВІР. Навмисне надання чи спроба надання матеріальної підтримки чи ресурсів КВІР є злочином.

Антоніна Туманова

