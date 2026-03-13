США обещают 10 миллионов долларов за данные о новом лидере Ирана и топ-чиновниках КСИР

Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 20115 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 39231 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 26424 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 44111 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 68957 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 95362 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 45680 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 28929 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 21770 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 24274 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Популярные новости
Украина получила новую партию ракет PAC-3 для Patriot - Минобороны13 марта, 12:19 • 24901 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 23484 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком15:41 • 16741 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto16:17 • 13909 просмотра
В "Слуге народа" заявили, что около 40 народных депутатов хотят досрочно сложить мандаты16:39 • 6928 просмотра
публикации
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo20:08 • 1668 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto16:17 • 14044 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком15:41 • 16880 просмотра
США обещают 10 миллионов долларов за данные о новом лидере Ирана и топ-чиновниках КСИР

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Программа Rewards for Justice объявила вознаграждение за информацию о Моджтабе Хаменеи и руководителях КСИР. Лиц обвиняют в террористических актах.

США обещают 10 миллионов долларов за данные о новом лидере Ирана и топ-чиновниках КСИР

В США определили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и ключевых лидерах Корпуса стражей исламской революции, передает УНН со ссылкой на сайт программы Rewards for Justice.

Детали

Организация "Rewards for Justice" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых лидерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделений. Эти лица командуют и руководят различными подразделениями КСИР, которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью официальных вооруженных сил Ирана, играет центральную роль в использовании терроризма как ключевого инструмента иранской государственной политики.

Кроме того, по данным организации, КСИР создавал, поддерживал и руководил другими террористическими группами. КСИР несет ответственность за многочисленные нападения на американцев и американские объекты, в том числе за нападения на граждан США. С момента своего основания в 1979 году КСИР приобрел значительную роль в реализации внешней политики Ирана. В настоящее время группа контролирует крупные сегменты иранской экономики и влияет на внутреннюю политику Ирана.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР11.03.26, 04:55 • 5063 просмотра

Добавим

15 апреля 2019 года Государственный департамент США внес Корпус стражей исламской революции (КСИР), включая силы "Кудс", в список иностранных террористических организаций в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве с поправками. В 2017 году Министерство финансов США внесло КСИР в список особо обозначенных глобальных террористов в соответствии с Указом Президента № 13224 с поправками за его деятельность в поддержку сил "Кудс". В результате вся собственность и имущественные интересы КСИР, находящиеся под юрисдикцией США, заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено осуществлять какие-либо сделки с КСИР. Намеренное предоставление или попытка предоставления материальной поддержки или ресурсов КСИР является преступлением.

Лидеры G7 призвали Трампа как можно скорее завершить войну с Ираном и разблокировать Ормузский пролив - Axios13.03.26, 19:52 • 2444 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Соединённые Штаты
Иран