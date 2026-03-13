США обещают 10 миллионов долларов за данные о новом лидере Ирана и топ-чиновниках КСИР

В США определили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и ключевых лидерах Корпуса стражей исламской революции, передает УНН со ссылкой на сайт программы Rewards for Justice.

Детали

Организация "Rewards for Justice" предлагает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых лидерах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и его подразделений. Эти лица командуют и руководят различными подразделениями КСИР, которые планируют, организуют и осуществляют террористические акты по всему миру.

Корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью официальных вооруженных сил Ирана, играет центральную роль в использовании терроризма как ключевого инструмента иранской государственной политики.

Кроме того, по данным организации, КСИР создавал, поддерживал и руководил другими террористическими группами. КСИР несет ответственность за многочисленные нападения на американцев и американские объекты, в том числе за нападения на граждан США. С момента своего основания в 1979 году КСИР приобрел значительную роль в реализации внешней политики Ирана. В настоящее время группа контролирует крупные сегменты иранской экономики и влияет на внутреннюю политику Ирана.

Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана именно по протекции КСИР

Добавим

15 апреля 2019 года Государственный департамент США внес Корпус стражей исламской революции (КСИР), включая силы "Кудс", в список иностранных террористических организаций в соответствии со статьей 219 Закона об иммиграции и гражданстве с поправками. В 2017 году Министерство финансов США внесло КСИР в список особо обозначенных глобальных террористов в соответствии с Указом Президента № 13224 с поправками за его деятельность в поддержку сил "Кудс". В результате вся собственность и имущественные интересы КСИР, находящиеся под юрисдикцией США, заблокированы, и гражданам США, как правило, запрещено осуществлять какие-либо сделки с КСИР. Намеренное предоставление или попытка предоставления материальной поддержки или ресурсов КСИР является преступлением.

