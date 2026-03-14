Путин предложил Трампу вывезти иранский уран в Россию - Axios

Путин предложил Трампу вывезти иранский уран в Россию
Владимир Путин предложил Дональду Трампу переместить обогащенный уран Ирана в РФ. Президент США отклонил эту идею из-за необходимости гарантировать безопасность.
На этой неделе во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Отмечается, что глава Белого дома отклонил предложение Путина.
Издание указывает, что наличие у Ирана 450 килограммов 60% обогащенного урана, который можно превратить в оружейный в течение нескольких недель и которого достаточно для более чем 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.
Теоретически, предложение Путина может помочь облегчить вывод ядерных арсеналов Ирана без присутствия США или Израиля на местах. Россия уже является ядерной державой и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана согласно ядерной сделке 2015 года, что делает ее одной из немногих стран, имеющих техническую возможность принять этот материал
Указывается, что Путин предложил несколько идей по прекращению войны между США и Ираном во время своего разговора с Трампом. Предложение по урану было одной из них.
"Это не первый раз, когда это предлагают. Его не приняли. Позиция США заключается в том, что нам нужно обеспечить безопасность урана", - цитирует СМИ своего собеседника.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что делегация Ирана во время первого раунда переговоров с США в Омане 6 февраля предложила передать часть своих запасов высокообогащенного урана России и приостановить процесс обогащения на несколько лет.
По данным Bloomberg, сейчас администрация Дональда Трампа изучает возможность привлечения подразделений специального назначения для изъятия запасов высокообогащенного урана в Иране.
