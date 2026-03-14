Путин предложил Трампу вывезти иранский уран в Россию - Axios

На этой неделе во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в РФ в рамках соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что глава Белого дома отклонил предложение Путина.

Издание указывает, что наличие у Ирана 450 килограммов 60% обогащенного урана, который можно превратить в оружейный в течение нескольких недель и которого достаточно для более чем 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

Теоретически, предложение Путина может помочь облегчить вывод ядерных арсеналов Ирана без присутствия США или Израиля на местах. Россия уже является ядерной державой и ранее хранила низкообогащенный уран Ирана согласно ядерной сделке 2015 года, что делает ее одной из немногих стран, имеющих техническую возможность принять этот материал - пишет издание.

Указывается, что Путин предложил несколько идей по прекращению войны между США и Ираном во время своего разговора с Трампом. Предложение по урану было одной из них.

"Это не первый раз, когда это предлагают. Его не приняли. Позиция США заключается в том, что нам нужно обеспечить безопасность урана", - цитирует СМИ своего собеседника.

Контекст

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что делегация Ирана во время первого раунда переговоров с США в Омане 6 февраля предложила передать часть своих запасов высокообогащенного урана России и приостановить процесс обогащения на несколько лет.

По данным Bloomberg, сейчас администрация Дональда Трампа изучает возможность привлечения подразделений специального назначения для изъятия запасов высокообогащенного урана в Иране.

