22 грудня, 19:00 • 11381 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 22506 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 36066 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 27147 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 26389 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 25329 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23513 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21098 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18323 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13921 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Україну накриє хмарна погода з мокрим снігом та дощами - Гідрометцентр 23 грудня 2025

Київ • УНН

 • 44 перегляди

23 грудня на більшості території України очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом, на Одещині з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та півдні до 5° тепла.

Україну накриє хмарна погода з мокрим снігом та дощами - Гідрометцентр

У вівторлок, 23 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями пройде невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - -1 ... +1°.

Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня22.12.25, 13:25 • 23514 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна