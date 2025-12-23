Україну накриє хмарна погода з мокрим снігом та дощами - Гідрометцентр 23 грудня 2025
Київ • УНН
23 грудня на більшості території України очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом, на Одещині з дощем. Температура повітря вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та півдні до 5° тепла.
У вівторлок, 23 грудня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, вдень в Україні, крім південного сходу, місцями пройде невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.
Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла
У Києві та області у вівторок буде хмарно, дощитиме. Температура повітря - -1 ... +1°.
