В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник

$42.150.10
49.490.02
ukenru
23 декабря, 15:52 • 14334 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 26115 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33222 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 41786 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 30524 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 35178 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 19387 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 18329 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23852 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 39269 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
70%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти 800 оккупантов ликвидировано на инженерных боеприпасах за ноябрь месяц - Командование Сил поддержкиVideo23 декабря, 19:14 • 3252 просмотра
В Алуште водный дефицит используют для финансового давления на людей - ЦНС23 декабря, 21:21 • 6504 просмотра
Зеленский: чувствуем, что Америка хочет достичь финального соглашения, и с нашей стороны – полное сотрудничество23 декабря, 21:42 • 5076 просмотра
Спасатели показали кадры последствий дроновой атаки РФ на ЧерниговVideo00:39 • 7774 просмотра
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo01:12 • 3100 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 33222 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 24115 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 41785 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 35177 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 93973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джорджия Мелони
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Чернигов
Израиль
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 24686 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 23377 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 27070 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 29135 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 51735 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дипломатка

В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник

Киев • УНН

 • 2 просмотра

24 декабря в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков на большей части территории. Температура днем составит 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны 0-5° тепла.

В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник

В среду, 24 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Карпатах и на Прикарпатье будет облачно, умеренный снег, на дорогах местами гололедица; на остальной территории страны облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура днем 1-6° мороза; на Закарпатье и юге страны температура днем 0-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -6°...-4°.

Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря22.12.25, 13:25 • 26720 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина