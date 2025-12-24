В Украину придут морозы: какой будет погода на Сочельник
Киев • УНН
24 декабря в Украине будет облачно с прояснениями, без осадков на большей части территории. Температура днем составит 1-6° мороза, на Закарпатье и юге страны 0-5° тепла.
В среду, 24 декабря, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Карпатах и на Прикарпатье будет облачно, умеренный снег, на дорогах местами гололедица; на остальной территории страны облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура днем 1-6° мороза; на Закарпатье и юге страны температура днем 0-5° тепла
В Киеве и области в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -6°...-4°.
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря22.12.25, 13:25 • 26720 просмотров