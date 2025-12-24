В Україну завітають морози: якою буде погода на Святвечір
Київ • УНН
24 грудня в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів на більшості території. Температура вдень становитиме 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні країни 0-5° тепла.
У середу, 24 грудня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, в Карпатах та на Прикарпатті буде хмарно, помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території країни хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та півдні країни температура вдень 0-5° тепла
У Києві та області у середу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -6°...-4°.
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня22.12.25, 13:25 • 26722 перегляди