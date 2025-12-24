В заснеженных Карпатах ударил 13-градусный мороз
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром 24 декабря был зафиксирован 13-градусный мороз. В 8:55 на вершине наблюдалась облачная погода и северный ветер 7 м/с.
Детали
Как сообщается, на 08:55 24 декабря на горе Поп Иван держалась облачная погода. Наблюдался северный ветер 7 м/с.
"Температура воздуха -13°С", - говорится в сообщении.
Добавим, это одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
