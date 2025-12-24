У засніжених Карпатах вдарив 13-градусний мороз
Київ • УНН
На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку 24 грудня було зафіксовано 13-градусний мороз. О 8:55 на вершині спостерігалася хмарна погода та північний вітер 7 м/с.
На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку вдарив 13-градусний мороз, пише УНН з посиланням на дані рятувальників Прикарпаття в Facebook.
Деталі
Як повідомляється, на 08:55 24 грудня на горі Піп Іван трималася хмарна погода. Спостерігався північний вітер 7 м/с.
"Температура повітря -13°С", - ідеться у повідомленні.
Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
