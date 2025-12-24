$42.100.05
У засніжених Карпатах вдарив 13-градусний мороз

Київ • УНН

 • 872 перегляди

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку 24 грудня було зафіксовано 13-градусний мороз. О 8:55 на вершині спостерігалася хмарна погода та північний вітер 7 м/с.

У засніжених Карпатах вдарив 13-градусний мороз

На засніженій горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах зранку вдарив 13-градусний мороз, пише УНН з посиланням на дані рятувальників Прикарпаття в Facebook.  

Деталі

Як повідомляється, на 08:55 24 грудня на горі Піп Іван трималася хмарна погода. Спостерігався північний вітер 7 м/с.

"Температура повітря -13°С", - ідеться у повідомленні.

Додамо, це одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

В Україну завітають морози: якою буде погода на Святвечір24.12.25, 06:59 • 2374 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Соціальна мережа
Сніг в Україні
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Карпати