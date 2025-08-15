Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик

В Украине на выходных, 16-17 августа, под влиянием антициклона ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха кое-где поднимется до +35 градусов, на западе - прохладнее из-за прохождения атмосферного фронта, который принесет локальные дожди, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Суббота в Украине будет теплой и солнечной, под влиянием антициклона. Температура воздуха днем составит +25...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30...+32 градусов. В воскресенье также не будем мерзнуть. Хотя на западе и севере градусы немного осядут, будет +22...+26", - написала Диденко.

По ее словам, "это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди".

А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей, по ее словам, "жара снова подкрутит краник, +30...+35 градусов". "Здесь - без осадков, преимущественно солнечно", - добавила она.

В Киеве 16-17 августа, по ее прогнозу, осадки маловероятны. "Наслаждайтесь солнцем, витамин Д сам себя не выработает", - подчеркнула Диденко, добавив: "Температура воздуха в столице составит +25...+27 градусов, 18 августа посвежеет до +22 градусов".

"В понедельник жара в Украине удержится на юге и юго-востоке, нагреет до +30...+35, а на остальной территории будут преобладать комфортные +20...+24 градуса", - подытожила она.

