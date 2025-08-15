Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик

$41.510.09
04:50 • 18160 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 30073 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 16217 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 90582 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 112078 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 64550 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 64730 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 65786 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 175083 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 92435 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушения
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывов
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 90666 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 112185 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дня
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Израиль
Крым
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
Facebook
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp
Instagram

Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

В Украине ожидается теплая и солнечная погода на выходных. Температура воздуха будет достигать +35 градусов на юге и востоке.

Украину на выходных накроет летняя жара, но на западе будет прохладнее - синоптик

В Украине на выходных, 16-17 августа, под влиянием антициклона ожидается теплая и солнечная погода, температура воздуха кое-где поднимется до +35 градусов, на западе - прохладнее из-за прохождения атмосферного фронта, который принесет локальные дожди, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Суббота в Украине будет теплой и солнечной, под влиянием антициклона. Температура воздуха днем составит +25...+29 градусов, в южной части и на Закарпатье до +30...+32 градусов. В воскресенье также не будем мерзнуть. Хотя на западе и севере градусы немного осядут, будет +22...+26", - написала Диденко.

По ее словам, "это небольшое снижение температуры воздуха будет обусловлено прохождением атмосферного фронта, который также принесет в эти части Украины локальные дожди".

А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей, по ее словам, "жара снова подкрутит краник, +30...+35 градусов". "Здесь - без осадков, преимущественно солнечно", - добавила она.

В Киеве 16-17 августа, по ее прогнозу, осадки маловероятны. "Наслаждайтесь солнцем, витамин Д сам себя не выработает", - подчеркнула Диденко, добавив: "Температура воздуха в столице составит +25...+27 градусов, 18 августа посвежеет до +22 градусов".

"В понедельник жара в Украине удержится на юге и юго-востоке, нагреет до +30...+35, а на остальной территории будут преобладать комфортные +20...+24 градуса", - подытожила она.

Антициклон над Украиной: подробный прогноз погоды до конца недели

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев