Україну на вихідних накриє літня спека, але на заході буде прохолодніше - синоптик

04:50 • 18363 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 30392 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 16361 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 90989 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 112570 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 64725 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 64905 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 65909 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 175154 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 92469 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 90940 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 112509 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Донецька область
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39
Шахед-136
Facebook
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp

Україну на вихідних накриє літня спека, але на заході буде прохолодніше - синоптик

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

В Україні очікується тепла та сонячна погода вихідними. Температура повітря сягатиме +35 градусів на півдні та сході.

Україну на вихідних накриє літня спека, але на заході буде прохолодніше - синоптик

В Україні на вихідних, 16-17 серпня, під впливом антициклону очікується тепла та сонячна погода, температура повітря подекуди підніметься до +35 градусів, на заході - прохолодніше через проходження атмосферного фронту, що принесе локальні дощі, повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Субота в Україні буде теплою та сонячною, під впливом антициклону. Температура повітря вдень становитиме +25...+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30...+32 градусів. У неділю також не мерзнутимемо. Хоча на заході та півночі градуси трохи осядуть, буде +22...+26", - написала Діденко.

З її слів, "це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики".

А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей, з її слів, "спека знову підкрутить краник, +30...+35 градусів". "Тут - без опадів, переважно сонячно", - додала вона.

У Києві 16-17 серпня, за її прогнозом, опади малоймовірні. "Насолоджуйтесь сонцем, вітамін Д сам себе не виробить", - наголосила Діденко, додавши: "Температура повітря в столиці становитиме +25...+27 градусів, 18-го серпня посвіжіє до +22 градусів".

"У понеділок спека в Україні втримається на півдні та південному сході, нагріє до +30...+35, а на решті території переважатимуть комфортні +20...+24 градуси", - підсумувала вона.

Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня13.08.25, 13:53

Юлія Шрамко

Погода та довкілля
Україна
Київ