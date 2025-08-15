Україну на вихідних накриє літня спека, але на заході буде прохолодніше - синоптик

В Україні на вихідних, 16-17 серпня, під впливом антициклону очікується тепла та сонячна погода, температура повітря подекуди підніметься до +35 градусів, на заході - прохолодніше через проходження атмосферного фронту, що принесе локальні дощі, повідомила у п'ятницю синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Субота в Україні буде теплою та сонячною, під впливом антициклону. Температура повітря вдень становитиме +25...+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30...+32 градусів. У неділю також не мерзнутимемо. Хоча на заході та півночі градуси трохи осядуть, буде +22...+26", - написала Діденко.

З її слів, "це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики".

А ось на півдні, сході та в більшості центральних областей, з її слів, "спека знову підкрутить краник, +30...+35 градусів". "Тут - без опадів, переважно сонячно", - додала вона.

У Києві 16-17 серпня, за її прогнозом, опади малоймовірні. "Насолоджуйтесь сонцем, вітамін Д сам себе не виробить", - наголосила Діденко, додавши: "Температура повітря в столиці становитиме +25...+27 градусів, 18-го серпня посвіжіє до +22 градусів".

"У понеділок спека в Україні втримається на півдні та південному сході, нагріє до +30...+35, а на решті території переважатимуть комфортні +20...+24 градуси", - підсумувала вона.

Антициклон над Україною: детальний прогноз погоди до кінця тижня