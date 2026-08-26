США можуть ухвалити закон “про пекельні санкції” проти росії у вересні - сенатор Блюменталь

Американський сенатор Річард Блюменталь сподівається, що у вересні Палата представників США схвалить законопроєкт про посилення санкцій проти росії, передає УНН.

Ми швидко просуватимемося з цим законопроєктом, розуміючи, що він обмежений у своїй цільовій категорії основними покупцями російської нафти та газу. Він робить винятки для країн залежно від обсягів їхніх закупівель, наприклад, російського газу, що, по суті, позбавить будь-яких тарифів Європу або європейських союзників. Але він також завдає сильного удару по загарбниках, передбачає боротьбу з "тіньовим флотом", і має багато положень, які не так багато обговорювалися публічно, але є важливими для цього законопроєкту. Тому я сподіваюся, що цей законопроєкт буде ухвалено, і я дуже сподіваюся, що це станеться у вересні, оскільки американські виборці мають вимагати від своїх конгресменів та сенаторів відповіді: "Як ви проголосували щодо України?" - сказав Блюменталь.

Він додав, що зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським і закликав його поспілкуватися з членами Палати представників так само, як він це робив раніше із сенаторами.

Нагадаємо

Палата представників США 10 серпня ухвалила рішення про просування масштабного пакету санкцій проти росії та Ірану, всього через кілька днів після того, як Сенат схвалив його переважною більшістю голосів (86 проти 11), відкривши тим самим наступний етап зусиль Конгресу з придушення воєнної економіки москви і надання президенту Дональду Трампу додаткових важелів тиску на росію з метою змусити її піти на переговори з Україною.