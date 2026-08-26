США могут принять закон "об адских санкциях" против россии в сентябре — сенатор Блюменталь

Американский сенатор Ричард Блюменталь надеется, что в сентябре Палата представителей США одобрит законопроект об усилении санкций против россии, передает УНН.

Мы будем быстро продвигаться с этим законопроектом, понимая, что он ограничен по своей целевой категории основными покупателями российской нефти и газа. Он предусматривает исключения для стран в зависимости от объемов их закупок, например, российского газа, что, по сути, избавит Европу или европейских союзников от каких-либо тарифов. Но он также наносит сильный удар по захватчикам, предусматривает борьбу с "теневым флотом" и содержит много положений, которые не так широко обсуждались публично, но важны для этого законопроекта. Поэтому я надеюсь, что этот законопроект будет принят, и очень надеюсь, что это произойдет в сентябре, поскольку американские избиратели должны требовать от своих конгрессменов и сенаторов ответа: "Как вы проголосовали по вопросу Украины?" - сказал Блюменталь.

Он добавил, что встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал его пообщаться с членами Палаты представителей так же, как он ранее это делал с сенаторами.

Напомним

Палата представителей США 10 августа одобрила решение о продвижении масштабного пакета санкций против россии и Ирана, всего через несколько дней после того, как Сенат одобрил его подавляющим большинством голосов (86 против 11), тем самым открыв следующий этап усилий Конгресса по подавлению военной экономики москвы и предоставлению президенту Дональду Трампу дополнительных рычагов давления на россию с целью заставить ее пойти на переговоры с Украиной.