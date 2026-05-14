Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки

Киев • УНН

 • 16241 просмотра

В Конгрессе США собрали голоса для вынесения на голосование помощи Украине: что это значит и есть ли шансы на принятие.

В Палате представителей США впервые за долгое время активизировался процесс вокруг нового законопроекта о помощи Украине. Петиция, позволяющая вынести документ на голосование в обход спикера Майка Джонсона, собрала необходимые 218 подписей. Формально это открывает путь к рассмотрению пакета уже в ближайшие недели, однако главной проблемой остается позиция президента США Дональда Трампа, который, вероятно, наложит вето даже в случае прохождения документа через Конгресс, передает УНН.

Что это за законопроект

Инициатором документа стал демократ Грегори Микс, который подал его еще в апреле 2025 года. Законопроект предусматривает масштабную поддержку Украины и союзников США в Европе.

Документ включает:

– до 8 млрд долларов помощи Украине в виде кредитов;

– 1,3 млрд долларов прямой помощи в сфере безопасности;

– новые санкции против россии и структур, поддерживающих ее военную агрессию;

– пополнение американских запасов вооружения;

– поддержку послевоенного восстановления Украины;

– помощь странам Балтии и усиление НАТО;

– возобновление механизмов ленд-лиза.

Несмотря на это, руководство республиканцев в Палате представителей более года фактически блокировало документ и не выносило его на рассмотрение.

Что такое discharge petition и почему это важно

В июле 2025 года сторонники помощи Украине запустили так называемую discharge petition – специальную процедуру, которая позволяет обойти спикера Палаты представителей и принудительно вынести законопроект на голосование. Для этого нужно было собрать абсолютное большинство голосов Палаты – 218 из 435.

В течение нескольких месяцев петиции не хватало всего одной подписи. В итоге решающим стал голос Кевина Кайли – конгрессмена из Калифорнии, который недавно покинул Республиканскую партию и стал независимым депутатом.

До этого петицию поддержали:

– все демократы;

– двое республиканцев – Дон Бэйкон и Брайан Фитцпатрик, которые считаются одними из самых проукраинских представителей Республиканской партии.

Что будет дальше

После сбора необходимых подписей Палата представителей будет вынуждена вынести законопроект на голосование. По данным Politico, это может произойти уже в первую неделю июня.

В Палате представителей документ теоретически имеет шансы на прохождение, так как демократы вместе с частью умеренных республиканцев могут обеспечить большинство. Далее законопроект должен пройти Сенат США, где ситуация также не выглядит безнадежной для сторонников Украины.

Однако главная проблема – позиция Дональда Трампа.

Несмотря на наличие двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе, действующий президент США остается критически настроенным в отношении новых пакетов помощи Киеву. Именно поэтому даже в случае принятия документа Конгрессом Трамп, вероятно, воспользуется правом вето.

Для преодоления президентского вето нужны две трети голосов в Палате представителей и Сенате, а на данный момент таких голосов у сторонников законопроекта нет.

Почему это все равно важно для Украины

Несмотря на невысокие шансы на скорое вступление в силу, само появление 218 голосов имеет большое политическое значение. Во-первых, это демонстрирует, что поддержка Украины в США все еще остается двухпартийной, даже несмотря на смену администрации и жесткую позицию Трампа.

Во-вторых, это стало серьезным ударом по спикеру Майку Джонсону, который пытается удержать контроль над республиканским большинством в Палате представителей. В-третьих, документ фактически запускает новый этап борьбы за американскую помощь Украине накануне выборов в Конгресс.

В случае если после ноябрьских выборов демократы смогут усилить свои позиции в Сенате или Палате представителей, возможность принятия подобного пакета станет значительно более реальной. Кроме того, даже нынешняя ситуация демонстрирует, что в американском политикуме сохраняется сильное лобби в поддержку Украины, а полное сворачивание помощи Киеву не имеет консенсусной поддержки даже среди республиканцев.

Андрей Тимощенков

