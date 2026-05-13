Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина

Киев • УНН

 • 10129 просмотра

Трамп прибыл в Китай для стабилизации экономики и обсуждения технологий. Вопрос войны в Украине не будет приоритетным на этих переговорах.

Первый за девять лет визит президента США в Китай стал одним из главных международных событий года. Дональд Трамп прибыл в Пекин на фоне торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира, войны на Ближнем Востоке и обострения глобальной конкуренции между Вашингтоном и Пекином. 

Политолог Владимир Фесенко и политический обозреватель Геннадий Дубов в беседе с УНН объяснили, почему эта встреча важна для мира, могут ли США и Китай перейти от конфронтации к компромиссу, а также почему Украине не стоит ожидать прорывных договоренностей по итогам переговоров.

Главная цель визита – не дружба, а стабилизация отношений

Эксперты сходятся в том, что ключевая задача переговоров Трампа и Си Цзиньпина – не геополитическое примирение, а попытка снизить уровень напряжения между двумя государствами и удержать контроль над экономическим соперничеством.

Владимир Фесенко объяснил, что между США и Китаем фактически действует временное торговое перемирие, однако системные противоречия никуда не исчезли.

Здесь надо понимать, что еще с осени прошлого года между США и Китаем действует перемирие в торговой войне. Оно не означает полного завершения конфликта. Это лишь приостановка. Главная цель нынешнего визита – попытаться стабилизировать экономические отношения, найти баланс интересов и сделать так, чтобы вместо временного перемирия был хотя бы относительно устойчивый мир в торгово-экономической сфере 

– отметил Фесенко.

По его словам, Трамп уже понял, что давлением и ультиматумами заставить Китай пойти на уступки не удастся.

Трамп понял, что наскоком Китай не сломить. Китайцы показали, что имеют очень сильные контраргументы. Поэтому сейчас для него логика иная – лучше договариваться. Трамп может давить и конфликтовать, но когда речь идет о великих державах, он сторонник баланса интересов 

– пояснил эксперт.

Геннадий Дубов также подчеркнул, что речь идет не только об экономике, а о попытке выработать новые правила сосуществования двух сверхдержав.

Фактически есть консенсус среди аналитиков, что следующие десятилетия пройдут в режиме конкуренции США и Китая. Но проблема в том, что сейчас нет даже неформальных правил, которые бы сдерживали эту конкуренцию от перехода опасных границ. Во время холодной войны США и СССР постепенно научились сосуществовать, заключали договоры, создавали механизмы сдерживания. Сейчас этого нет 

– сказал Дубов.

Торговля, чипы и искусственный интеллект – ключевые темы переговоров

По словам экспертов, центральное место на переговорах займут экономические вопросы – от доступа к рынкам и технологиям до борьбы за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Фесенко отметил, что Трамп привез в Пекин представителей крупного американского бизнеса.

Трамп везет с собой группу руководителей крупных американских компаний. Он хочет, чтобы китайцы дали более широкий доступ американским высокотехнологичным компаниям на китайский рынок. Также речь идет об аграрной продукции, технологиях, инвестициях 

– пояснил он.

В то же время Китай, по словам эксперта, имеет собственные требования к США.

Китай хочет, чтобы американцы ослабили ограничения на доступ к современным американским технологиям, в частности к чипам и новейшим информационным разработкам. Здесь есть очень серьезные противоречия, но обе стороны понимают, что нужно хотя бы частично договариваться 

– сказал Фесенко.

Дубов добавил, что отдельным крупным блоком будет тема искусственного интеллекта.

Появились новые критические сферы, с которыми человечество раньше не сталкивалось. Это искусственный интеллект, цифровые технологии, контроль над информационными системами. Именно поэтому США и Китай вынуждены постоянно коммуницировать, так как без этого риск большой конфронтации будет только расти 

– отметил политический обозреватель.

Тайвань – одна из самых опасных тем

Оба эксперта считают, что вопрос Тайваня будет одним из самых сложных на переговорах. При этом прорыва ждать не стоит.

Фесенко обратил внимание, что в Тайбэе серьезно опасаются возможных уступок со стороны Трампа.

На Тайване есть опасения, что Трамп может ослабить поддержку острова в обмен на экономические уступки Китаю. Речь не идет о прямом признании Тайваня частью Китая, но определенная политическая торговля вокруг этой темы вполне возможна 

– пояснил он.

По мнению Дубова, США вряд ли изменят свою базовую позицию.

Для США Тайвань – это элемент стратегической военной инфраструктуры в регионе. Без Тайваня американское присутствие в этой части Азии будет значительно слабее. Китай, со своей стороны, будет продолжать настаивать, что Тайвань является частью КНР. Но я не ожидаю никаких реальных прорывов или резких изменений позиций 

– сказал он.

Украина не будет главной темой

И Фесенко, и Дубов убеждены, что тема российско-украинской войны будет звучать на переговорах, однако не станет центральной.

Не стоит ожидать конкретных договоренностей по Украине. Эта тема будет где-то на втором уровне. Возможно, ее обсудят в общем контексте международной безопасности, но никаких решений о завершении войны там не будет 

– считает Фесенко.

Дубов согласен с такой оценкой.

Если Украину и упомянут, то максимум в формуле о необходимости мирного урегулирования конфликтов. Но сущностного предметного обсуждения Украины не будет. Интересы США и Китая в отношении России сейчас во многом взаимоисключающие 

– пояснил эксперт.

Китай не хочет поражения россии, но и затяжная война ему невыгодна

Владимир Фесенко подчеркнул, что у Пекина противоречивое отношение к российско-украинской войне.

Китаю выгодно, что россия стала более зависимой от него. Китайцам выгодно определенное ослабление Запада из-за этой войны. Но в то же время сама война и общая нестабильность в мире бьют по глобальной торговле, а это уже противоречит интересам Китая 

– сказал он.

По его мнению, Китай хотел бы завершения войны, но не поражения россии.

Китай заинтересован в завершении войны примерно по сценарию боевой ничьей. Потому что фрагментация мировой торговли и дальнейшее обострение глобального противостояния бьют по китайской экономике 

– отметил Фесенко.

Есть ли связь между визитом Трампа и предстоящим приездом путина в Китай

Геннадий Дубов не видит признаков подготовки какой-то "большой сделки" между США, Китаем и россией.

Визит путина в Китай был запланирован давно. Такие государственные визиты происходят регулярно. Я не вижу здесь признаков подготовки какой-то глобальной договоренности. Мир сейчас очень далек от того, чтобы великие державы могли о чем-то системно договориться между собой 

– сказал он.

Фесенко при этом отметил, что Китай внимательно следит за попытками Трампа наладить контакты с россией.

Китайцев беспокоит то, что Трамп и путин пытаются договариваться. В Пекине прекрасно понимают, что Вашингтон хотел бы ослабить связь между россией и Китаем. Именно поэтому Китай будет стараться удержать россию в своей орбите 

– пояснил политолог.

Мир входит в новую эпоху конкуренции

По мнению обоих экспертов, нынешний визит Трампа в Китай важен не только сам по себе, а как сигнал начала нового этапа глобальной конкуренции между двумя сверхдержавами.

США и Китай останутся конкурентами и соперниками. Но сейчас обе стороны заинтересованы хотя бы в том, чтобы эта конкуренция не перешла в неконтролируемый конфликт 

– подытожил Владимир Фесенко.

Геннадий Дубов считает, что мир только входит в период формирования новых правил глобальной политики.

Фактически сейчас начинается выработка правил сосуществования на следующие десятилетия. И именно поэтому этот визит настолько важен 

– резюмировал он.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мирапубликации