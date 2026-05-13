Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Трамп прибыл в Китай для стабилизации экономики и обсуждения технологий. Вопрос войны в Украине не будет приоритетным на этих переговорах.
Первый за девять лет визит президента США в Китай стал одним из главных международных событий года. Дональд Трамп прибыл в Пекин на фоне торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира, войны на Ближнем Востоке и обострения глобальной конкуренции между Вашингтоном и Пекином.
Политолог Владимир Фесенко и политический обозреватель Геннадий Дубов в беседе с УНН объяснили, почему эта встреча важна для мира, могут ли США и Китай перейти от конфронтации к компромиссу, а также почему Украине не стоит ожидать прорывных договоренностей по итогам переговоров.
Главная цель визита – не дружба, а стабилизация отношений
Эксперты сходятся в том, что ключевая задача переговоров Трампа и Си Цзиньпина – не геополитическое примирение, а попытка снизить уровень напряжения между двумя государствами и удержать контроль над экономическим соперничеством.
Владимир Фесенко объяснил, что между США и Китаем фактически действует временное торговое перемирие, однако системные противоречия никуда не исчезли.
Здесь надо понимать, что еще с осени прошлого года между США и Китаем действует перемирие в торговой войне. Оно не означает полного завершения конфликта. Это лишь приостановка. Главная цель нынешнего визита – попытаться стабилизировать экономические отношения, найти баланс интересов и сделать так, чтобы вместо временного перемирия был хотя бы относительно устойчивый мир в торгово-экономической сфере
По его словам, Трамп уже понял, что давлением и ультиматумами заставить Китай пойти на уступки не удастся.
Трамп понял, что наскоком Китай не сломить. Китайцы показали, что имеют очень сильные контраргументы. Поэтому сейчас для него логика иная – лучше договариваться. Трамп может давить и конфликтовать, но когда речь идет о великих державах, он сторонник баланса интересов
Геннадий Дубов также подчеркнул, что речь идет не только об экономике, а о попытке выработать новые правила сосуществования двух сверхдержав.
Фактически есть консенсус среди аналитиков, что следующие десятилетия пройдут в режиме конкуренции США и Китая. Но проблема в том, что сейчас нет даже неформальных правил, которые бы сдерживали эту конкуренцию от перехода опасных границ. Во время холодной войны США и СССР постепенно научились сосуществовать, заключали договоры, создавали механизмы сдерживания. Сейчас этого нет
Торговля, чипы и искусственный интеллект – ключевые темы переговоров
По словам экспертов, центральное место на переговорах займут экономические вопросы – от доступа к рынкам и технологиям до борьбы за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Фесенко отметил, что Трамп привез в Пекин представителей крупного американского бизнеса.
Трамп везет с собой группу руководителей крупных американских компаний. Он хочет, чтобы китайцы дали более широкий доступ американским высокотехнологичным компаниям на китайский рынок. Также речь идет об аграрной продукции, технологиях, инвестициях
В то же время Китай, по словам эксперта, имеет собственные требования к США.
Китай хочет, чтобы американцы ослабили ограничения на доступ к современным американским технологиям, в частности к чипам и новейшим информационным разработкам. Здесь есть очень серьезные противоречия, но обе стороны понимают, что нужно хотя бы частично договариваться
Дубов добавил, что отдельным крупным блоком будет тема искусственного интеллекта.
Появились новые критические сферы, с которыми человечество раньше не сталкивалось. Это искусственный интеллект, цифровые технологии, контроль над информационными системами. Именно поэтому США и Китай вынуждены постоянно коммуницировать, так как без этого риск большой конфронтации будет только расти
Тайвань – одна из самых опасных тем
Оба эксперта считают, что вопрос Тайваня будет одним из самых сложных на переговорах. При этом прорыва ждать не стоит.
Фесенко обратил внимание, что в Тайбэе серьезно опасаются возможных уступок со стороны Трампа.
На Тайване есть опасения, что Трамп может ослабить поддержку острова в обмен на экономические уступки Китаю. Речь не идет о прямом признании Тайваня частью Китая, но определенная политическая торговля вокруг этой темы вполне возможна
По мнению Дубова, США вряд ли изменят свою базовую позицию.
Для США Тайвань – это элемент стратегической военной инфраструктуры в регионе. Без Тайваня американское присутствие в этой части Азии будет значительно слабее. Китай, со своей стороны, будет продолжать настаивать, что Тайвань является частью КНР. Но я не ожидаю никаких реальных прорывов или резких изменений позиций
Украина не будет главной темой
И Фесенко, и Дубов убеждены, что тема российско-украинской войны будет звучать на переговорах, однако не станет центральной.
Не стоит ожидать конкретных договоренностей по Украине. Эта тема будет где-то на втором уровне. Возможно, ее обсудят в общем контексте международной безопасности, но никаких решений о завершении войны там не будет
Дубов согласен с такой оценкой.
Если Украину и упомянут, то максимум в формуле о необходимости мирного урегулирования конфликтов. Но сущностного предметного обсуждения Украины не будет. Интересы США и Китая в отношении России сейчас во многом взаимоисключающие
Китай не хочет поражения россии, но и затяжная война ему невыгодна
Владимир Фесенко подчеркнул, что у Пекина противоречивое отношение к российско-украинской войне.
Китаю выгодно, что россия стала более зависимой от него. Китайцам выгодно определенное ослабление Запада из-за этой войны. Но в то же время сама война и общая нестабильность в мире бьют по глобальной торговле, а это уже противоречит интересам Китая
По его мнению, Китай хотел бы завершения войны, но не поражения россии.
Китай заинтересован в завершении войны примерно по сценарию боевой ничьей. Потому что фрагментация мировой торговли и дальнейшее обострение глобального противостояния бьют по китайской экономике
Есть ли связь между визитом Трампа и предстоящим приездом путина в Китай
Геннадий Дубов не видит признаков подготовки какой-то "большой сделки" между США, Китаем и россией.
Визит путина в Китай был запланирован давно. Такие государственные визиты происходят регулярно. Я не вижу здесь признаков подготовки какой-то глобальной договоренности. Мир сейчас очень далек от того, чтобы великие державы могли о чем-то системно договориться между собой
Фесенко при этом отметил, что Китай внимательно следит за попытками Трампа наладить контакты с россией.
Китайцев беспокоит то, что Трамп и путин пытаются договариваться. В Пекине прекрасно понимают, что Вашингтон хотел бы ослабить связь между россией и Китаем. Именно поэтому Китай будет стараться удержать россию в своей орбите
Мир входит в новую эпоху конкуренции
По мнению обоих экспертов, нынешний визит Трампа в Китай важен не только сам по себе, а как сигнал начала нового этапа глобальной конкуренции между двумя сверхдержавами.
США и Китай останутся конкурентами и соперниками. Но сейчас обе стороны заинтересованы хотя бы в том, чтобы эта конкуренция не перешла в неконтролируемый конфликт
Геннадий Дубов считает, что мир только входит в период формирования новых правил глобальной политики.
Фактически сейчас начинается выработка правил сосуществования на следующие десятилетия. И именно поэтому этот визит настолько важен
