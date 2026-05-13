Трамп во время встречи с Си Цзиньпином отдаст приоритет торговле с Китаем, а не войне с Ираном — СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сосредоточится на торговых переговорах с Си Цзиньпином. Вопрос войны с Ираном отойдет на второй план во время встречи.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдаст приоритет торговым переговорам во время своего саммита с китайским коллегой Си Цзиньпином, и преуменьшил объем внимания, который они уделят войне с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, они будут говорить с Си "о многих вещах — я бы сказал, что больше всего о торговле".
У нас есть много тем для обсуждения. Честно говоря, я бы не сказал, что Иран — одна из них, потому что мы полностью контролируем Иран. Мы либо заключим сделку, либо они будут уничтожены так или иначе
Издание добавляет, что Трамп стремится заключить деловые соглашения и согласовать детали нового торгового соглашения для управления связями между двумя крупнейшими экономиками мира во время встречи с Си.
"Ожидается, что обе стороны обсудят продление торгового перемирия, которого они достигли прошлой осенью", — указывает СМИ.
Справочно
Китай является основным покупателем иранской нефти. Пекин призвал к быстрому восстановлению Ормузского пролива, который фактически остается закрытым, так как США блокируют порты Ирана, а Тегеран ограничивает поток других международных перевозок.
Война спровоцировала глобальный энергетический кризис, из-за которого мировые запасы топлива истощаются
Ранее Трамп заявлял, что будет давить на Си относительно подхода Пекина к Ирану. Как сказал президент США, "мои отношения с президентом Си фантастические".
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у него будет "долгая беседа" с председателем КНР Си Цзиньпином о войне с Ираном.
