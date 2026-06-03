Вместо Осипенко — Мироненко. Зеленский сменил заместителя командующего НГУ
Киев • УНН
Президент уволил Алексея Осипенко и назначил Олега Мироненко заместителем командующего НГУ. Оба являются Героями Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые ротации в командовании Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте главы государства.
Детали
Указом №469 Зеленский уволил Алексея Осипенко с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. В то же время указом №470 президент назначил Олега Мироненко заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
Дополнительно
По данным открытых источников, Алексей Осипенко является участником российско-украинской войны с 2014 года.
Во время полномасштабного российского вторжения освобождал Харьковскую область во главе группы специального назначения (инструкторов) отдельного отряда специального назначения Восточного территориального управления НГУ. Имеет высшие государственные награды — звание Героя Украины и орден Богдана Хмельницкого III степени.
Олег Мироненко — командир 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина" Национальной гвардии Украины. Также является участником российско-украинской войны с 2014 года: освобождал здание Харьковской областной государственной администрации от пророссийских сил, воевал на Донбассе.
После полномасштабного российского вторжения оборонял Киевскую область, участвовал в контрнаступлении в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.
Является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней. Также имеет звание Героя Украины.
Напомним
Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о формировании в Национальной гвардии Украины полков беспилотных систем и штурмовых подразделений.