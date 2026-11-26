Фото: Polsat News

У середу, 25 листопада, 22-річний українець вчинив самоспалення у центрі Варшави. Але його вдалось врятувати, наразі він перебуває у відділенні інтенсивної терапії однієї з лікарень польської столиці. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

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За попередніми даними, інцидент стався близько 17:00–17:10, на вулиці Краківське Передмістя, неподалік Президентського палацу та біля будівлі Міністерства культури. Повідомляється, що 22-річний громадянин України мав "карту поляка".

Відео самопідпалення з'явились в мережі.

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Водночас, як зазначають польські ЗМІ з посиланням на парамедиків, отримані чоловіком опіки становлять загрозу для його життя. Також повідомляється, що чоловік вийшов в центр Варшави з метою вимагати рівного ставлення до громадян України та Польщі.

Посольство України в Польщі встановило контакт з матір'ю постраждалого і надає його родині всю необхідну допомогу.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що 75,8% поляків негативно оцінюють діяльність президента України Володимира Зеленського. Позитивно його діяльність оцінили лише 16,9% респондентів.