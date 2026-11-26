22-летний украинец совершил самосожжение в центре Варшавы: его доставили в больницу
Киев • УНН
Украинец совершил самосожжение возле Президентского дворца в Варшаве. Его спасли, сейчас он находится в реанимации столичной больницы.
В среду, 25 ноября, 22-летний украинец совершил самосожжение в центре Варшавы. Однако его удалось спасти, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии одной из больниц польской столицы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Подробности
По предварительным данным, инцидент произошёл около 17:00–17:10 на улице Краковское предместье, недалеко от Президентского дворца и возле здания Министерства культуры. Сообщается, что 22-летний гражданин Украины имел "карту поляка".
Видео самоподжога появились в сети.
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В то же время, как отмечают польские СМИ со ссылкой на парамедиков, полученные мужчиной ожоги представляют угрозу для его жизни. Также сообщается, что мужчина вышел в центр Варшавы с целью потребовать равного отношения к гражданам Украины и Польши.
Посольство Украины в Польше установило контакт с матерью пострадавшего и оказывает его семье всю необходимую помощь.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что 75,8% поляков негативно оценивают деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Положительно его деятельность оценили лишь 16,9% респондентов.