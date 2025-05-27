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Оновлення харчування для ЗСУ: додадуть кекси, охолоджені рибу і м'ясо змінять на заморожені

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Міноборони оновить каталог продуктів для ЗСУ, додавши нові позиції, такі як кекси та халва, і замінивши охолоджені продукти замороженими, щоб оптимізувати асортимент.

Оновлення харчування для ЗСУ: додадуть кекси, охолоджені рибу і м'ясо змінять на заморожені

У Міноборони планують оптимізувати асортимент харчування, зберігаючи його різноманітність. Оновлення каталогу відповідно до запиту на додавання до каталогу нових позицій. Також ідеться про перегляд, з метою вилучення позицій, "які фактично не замовляються". 

Про це передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міністерства оборони України.

Деталі

У Міноброни заявили про оновлення номенклатури каталогу продуктів харчування для Збройних сил України.

Мета ініціативи – оптимізувати асортимент, зберігаючи його різноманітність, але водночас запобігти розмиванню загальної вартості комплекту харчування.

Перегляд каталогу ґрунтується на даних, отриманих під час цифровізації процесу обліку споживання продуктів харчування. При цьому, за словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського визначено ключовий пріоритет:

Забезпечити військових якісним, збалансованим раціоном, водночас підвищуючи ефективність використання бюджетних коштів

- прокоментував фахівець. 

Отож, пропонується вилучити з каталогу позиції, які фактично не замовляються через складнощі з транспортуванням, зберіганням або споживанням.

Як пояснюється у звіті, військові, за наявності альтернативи, переважно обирають м’ясні та рибні позиції у замороженому вигляді, а не охолодженому. Тому планується замінити охолоджену свинину та деякі рибні позиції – частково на заморожені.

Теж саме щодо фруктів, там зокрема, зміни як наприклад - малину на лохину.

Ягоди, зокрема малина, потребують спеціальних умов транспортування та зберігання, тому нерідко прибувають вже неналежної якості. 

- коментує Галина Літош, директорка програми харчування Державний оператор тилу (DОТ).

Є запит на додавання до каталогу нових позицій, які наразі не передбачені, але користуються попитом серед особового складу.

Серед них – зефір, халва, кекс, заморожений стейк товстолоба, бутильована вода у тарі до 6 літрів тощо. 

Загалом планується скоригувати кількість позицій з 360 до приблизно 340.

Ми вже проходили етапи оновлення каталогу, тож нинішні зміни – логічне продовження цієї роботи. 

- каже директорка програми харчування ДОТ.

Нагадаємо

У січні УНН передавав, що Держоператор тилу Міноборони запроваджує нову модель постачання продуктів для ЗСУ з 2025 року.

Державний оператор тилу обіцяв покращити якість продуктів для забезпечення харчування військових на 2025 рік.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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