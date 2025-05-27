Обновление питания для ВСУ: добавят кексы, охлажденные рыбу и мясо заменят замороженными

В Минобороны планируют оптимизировать ассортимент питания, сохраняя его разнообразие. Обновление каталога в соответствии с запросом на добавление в каталог новых позиций. Также речь идет о пересмотре, с целью изъятия позиций, "которые фактически не заказываются".

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины.

Детали

В Минобороны заявили об обновлении номенклатуры каталога продуктов питания для Вооруженных сил Украины.

Цель инициативы – оптимизировать ассортимент, сохраняя его разнообразие, но в то же время предотвратить размывание общей стоимости комплекта питания.

Пересмотр каталога основывается на данных, полученных во время цифровизации процесса учета потребления продуктов питания. При этом, по словам директора Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеба Каневского, определен ключевой приоритет:

Обеспечить военных качественным, сбалансированным рационом, одновременно повышая эффективность использования бюджетных средств - прокомментировал специалист.

Итак, предлагается изъять из каталога позиции, которые фактически не заказываются из-за сложностей с транспортировкой, хранением или потреблением.

Как поясняется в отчете, военные, при наличии альтернативы, преимущественно выбирают мясные и рыбные позиции в замороженном виде, а не охлажденном. Поэтому планируется заменить охлажденную свинину и некоторые рыбные позиции – частично на замороженные.

То же самое относительно фруктов, там в частности, изменения как например - малину на голубику.

Ягоды, в частности малина, требуют специальных условий транспортировки и хранения, поэтому нередко прибывают уже ненадлежащего качества. - комментирует Галина Литош, директор программы питания Государственный оператор тыла (DОТ).

Есть запрос на добавление в каталог новых позиций, которые пока не предусмотрены, но пользуются спросом среди личного состава.

Среди них – зефир, халва, кекс, замороженный стейк толстолоба, бутилированная вода в таре до 6 литров и т.д.

В общем планируется скорректировать количество позиций с 360 до примерно 340.

Мы уже проходили этапы обновления каталога, поэтому нынешние изменения – логическое продолжение этой работы. - говорит директор программы питания ДОТ.

Напомним

В январе УНН передавал, что Госоператор тыла Минобороны вводит новую модель поставки продуктов для ВСУ с 2025 года.

Государственный оператор тыла обещал улучшить качество продуктов для обеспечения питания военных на 2025 год.