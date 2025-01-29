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Міноборони запроваджує нову модель постачання харчування для ЗСУ

Міноборони запроваджує нову модель постачання харчування для ЗСУ

Київ • УНН

 • 28844 перегляди

Держоператор тилу Міноборони запроваджує нову модель постачання продуктів для ЗСУ з 2025 року. Пілотний проєкт розпочнеться у Києві та області, передбачаючи розділення функцій закупівель та логістики.

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони впроваджує нову модель постачання продуктів для ЗСУ у 2025 році, яка передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідний договір Держоператор тилу уклав з ТОВ "ЮТ Компані". Пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області. Він передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.

В оборонному відомстві пояснили, що новий контракт має суттєві відмінності від чинної моделі постачання. Відтепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається лише:

  • повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;
    • складські операції на власних потужностях;
      • координація процесів відвантаження товарів;
        • документаційний супровід та закриття оплат.
          • Як зазначили в Міноборони, це дозволить зробити процеси закупівель прозорішими та більш керованими. 

            Метою проєкту є оптимізувати взаємодію між усіма учасниками ланцюга постачання, підвищити ефективність логістики та посилити контроль якості продукції до її доставки військовим частинам.

            Це важливий крок для модернізації системи харчування. Новий формат дозволить зробити процеси прозорими, ефективними й зручними для всіх сторін. Розділення логістичних і закупівельних функцій забезпечить вищу якість продукції, що надходитиме нашим військовим

            - зауважив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

            У Міноборони розповіли, які спеціальності обирають жінки, що приєднуються до Сил оборони через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 39467 переглядiв

            Ольга Розгон

            Ольга Розгон

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