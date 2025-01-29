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Минобороны вводит новую модель поставки питания для ВСУ

Минобороны вводит новую модель поставки питания для ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8394 просмотра

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Госоператор тыла Минобороны вводит новую модель поставки продуктов для ВСУ с 2025 года. Пилотный проект начнется в Киеве и области, предусматривая разделение функций закупок и логистики.

Государственный оператор тыла (ДОТ) Министерства обороны внедряет новую модель поставки продуктов для ВСУ в 2025 году, которая предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующий договор Госоператор тыла заключил с ООО «ЮТ Компани». Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области. Он предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.

В оборонном ведомстве объяснили, что новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставок. Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ДОТ, а за логистическим оператором остается только:

  • полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
  • складские операции на собственных мощностях;
  • координация процессов отгрузки товаров;
  • документационное сопровождение и закрытие оплат.
  • Как отметили в Минобороны, это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми. 

Целью проекта является оптимизировать взаимодействие между всеми участниками цепи поставок, повысить эффективность логистики и усилить контроль качества продукции до ее доставки военным частям.

Это важный шаг для модернизации системы питания. Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным

- отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

В Минобороны рассказали, какие специальности выбирают женщины, присоединяющиеся к Силам обороны через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 37908 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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