Минобороны вводит новую модель поставки питания для ВСУ
Киев • УНН
Госоператор тыла Минобороны вводит новую модель поставки продуктов для ВСУ с 2025 года. Пилотный проект начнется в Киеве и области, предусматривая разделение функций закупок и логистики.
Государственный оператор тыла (ДОТ) Министерства обороны внедряет новую модель поставки продуктов для ВСУ в 2025 году, которая предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующий договор Госоператор тыла заключил с ООО «ЮТ Компани». Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области. Он предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.
В оборонном ведомстве объяснили, что новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставок. Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ДОТ, а за логистическим оператором остается только:
- полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
- складские операции на собственных мощностях;
- координация процессов отгрузки товаров;
- документационное сопровождение и закрытие оплат.
- Как отметили в Минобороны, это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.
Целью проекта является оптимизировать взаимодействие между всеми участниками цепи поставок, повысить эффективность логистики и усилить контроль качества продукции до ее доставки военным частям.
Это важный шаг для модернизации системы питания. Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным
В Минобороны рассказали, какие специальности выбирают женщины, присоединяющиеся к Силам обороны через рекрутинг27.01.25, 18:26 • 37908 просмотров