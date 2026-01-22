В Тернопольской области двум мужчинам объявлено подозрение за избиение военнослужащего
В Тернопольской области двум местным жителям объявили подозрение за избиение военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 11 января после ДТП, переросшего в драку.
В Тернопольской области правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, причастным к избиению военнослужащего ВСУ в Кременце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Тернопольской области.
Детали
Инцидент произошел 11 января около 21:20. По данным правоохранителей, после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi L200 и квадроцикла между водителями возник словесный конфликт, переросший в драку.
Пострадавший, который оказался военнослужащим ВСУ, обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения лица.
Тогда же полицейские установили лиц, причастных к избиению. Ими оказались двое местных жителей. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
В рамках уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения, а также направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и тяжести полученных телесных повреждений. На основании собранных фактов фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины
Если суд признает подозреваемых в избиении виновными, им может грозить ограничение или лишение свободы до пяти лет, а также исправительные работы до одного года.
