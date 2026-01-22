$43.180.08
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в Москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
В Тернопольской области двум мужчинам объявлено подозрение за избиение военнослужащего

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

В Тернопольской области двум местным жителям объявили подозрение за избиение военнослужащего ВСУ. Инцидент произошел 11 января после ДТП, переросшего в драку.

В Тернопольской области двум мужчинам объявлено подозрение за избиение военнослужащего
Фото: ГУНП Украины в Тернопольской области.

В Тернопольской области правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, причастным к избиению военнослужащего ВСУ в Кременце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Тернопольской области.

Детали

Инцидент произошел 11 января около 21:20. По данным правоохранителей, после дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Mitsubishi L200 и квадроцикла между водителями возник словесный конфликт, переросший в драку.

Пострадавший, который оказался военнослужащим ВСУ, обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения лица.

Тогда же полицейские установили лиц, причастных к избиению. Ими оказались двое местных жителей. По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители опросили всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев, обработали записи с камер видеонаблюдения, а также направили потерпевшего на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера и тяжести полученных телесных повреждений. На основании собранных фактов фигурантам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины

 - говорится в сообщении полиции.

Если суд признает подозреваемых в избиении виновными, им может грозить ограничение или лишение свободы до пяти лет, а также исправительные работы до одного года.

Напомним

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении двух правоохранителей, обвиняемых в избиении мужчины возле Голосеевского районного ТЦК и СП.

Евгений Устименко

Киев