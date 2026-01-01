180-килограммовый реквизит сошел с рельсов: в Disney World травмирован сотрудник

$42.350.03
49.790.06
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 46562 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 57767 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 26147 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 27013 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 25283 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 23164 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 25599 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20990 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 18446 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16688 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.9м/с
80%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре31 декабря, 23:07 • 13788 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 48640 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 9660 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 7674 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь1 января, 00:38 • 11251 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 46512 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 32880 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 75249 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 74311 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 67606 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Альберт Эйнштейн
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Волынская область
Европа
Луцк
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 7896 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 9898 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 32881 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 16209 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 23168 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дія (сервис)
Фильм

180-килограммовый реквизит сошел с рельсов: в Disney World травмирован сотрудник

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Работник парка развлечений Walt Disney World во Флориде выздоравливает после инцидента, когда фальшивый валун весом около 180 килограммов сошел с рельсов и ударил его. Компания Disney проводит проверку, а элемент шоу будет изменен.

180-килограммовый реквизит сошел с рельсов: в Disney World травмирован сотрудник

Сотрудник парка развлечений Walt Disney World во Флориде восстанавливается после инцидента во время каскадерского шоу "Индиана Джонс", когда фальшивый валун весом около 180 килограммов сошел с рельсов и ударил сотрудника. По факту происшествия компания Disney проводит проверку. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на эпическом каскадерском шоу "Индиана Джонс" во время живого воспроизведения сцены из фильма. На видео инцидента видно, как валун спрыгнул с рельсов, а затем помчался к зрителям в зал, когда сотрудник встал ему на пути, задержал его и упал на землю.

Мы сосредоточены на поддержке нашего актерского состава, который выздоравливает. Безопасность является основой нашей работы, и этот элемент шоу будет изменен, когда наша команда безопасности завершит рассмотрение того, что произошло

- говорится в заявлении Disney в среду.

Казалось, что сотрудник не сразу встал, и видно, как другие работники бегут к нему. Согласно блогу, который ведет парк, валун весит примерно 400 фунтов и изготовлен из резины. Представитель Disney не подтвердил, что валун стал причиной инцидента, но сообщил CBS News, американскому партнеру BBC, что "пропеллер съехал с рельсов"

- пишет издание.

По информации издания, один из свидетелей сказал, что работник "спас" зрителей от травм. Также, на одном видео инцидента слышно, как мужчина за камерой говорит: "Он буквально спас нам жизнь, этот парень".

Напомним

Компания Disney согласилась выплатить 10 миллионов долларов гражданских штрафов для урегулирования обвинений в нарушении федеральных законов о сборе данных детей. Министерство юстиции США утверждало, что Disney не обозначал некоторые свои видео на YouTube как ориентированные на детей, что позволило незаконно собирать личную информацию детей без согласия родителей.

Алла Киосак

Новости МираПроисшествия
Фильм
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Флорида
YouTube