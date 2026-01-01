180-килограммовый реквизит сошел с рельсов: в Disney World травмирован сотрудник

Сотрудник парка развлечений Walt Disney World во Флориде восстанавливается после инцидента во время каскадерского шоу "Индиана Джонс", когда фальшивый валун весом около 180 килограммов сошел с рельсов и ударил сотрудника. По факту происшествия компания Disney проводит проверку. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел на эпическом каскадерском шоу "Индиана Джонс" во время живого воспроизведения сцены из фильма. На видео инцидента видно, как валун спрыгнул с рельсов, а затем помчался к зрителям в зал, когда сотрудник встал ему на пути, задержал его и упал на землю.

Мы сосредоточены на поддержке нашего актерского состава, который выздоравливает. Безопасность является основой нашей работы, и этот элемент шоу будет изменен, когда наша команда безопасности завершит рассмотрение того, что произошло - говорится в заявлении Disney в среду.

Казалось, что сотрудник не сразу встал, и видно, как другие работники бегут к нему. Согласно блогу, который ведет парк, валун весит примерно 400 фунтов и изготовлен из резины. Представитель Disney не подтвердил, что валун стал причиной инцидента, но сообщил CBS News, американскому партнеру BBC, что "пропеллер съехал с рельсов" - пишет издание.

По информации издания, один из свидетелей сказал, что работник "спас" зрителей от травм. Также, на одном видео инцидента слышно, как мужчина за камерой говорит: "Он буквально спас нам жизнь, этот парень".

Напомним

