180-кілограмовий реквізит зійшов з рейок: у Disney World травмовано співробітника

Працівник парку розваг Walt Disney World у Флориді одужує після інциденту під час каскадерського шоу "Індіана Джонс", коли фальшивий валун вагою близько 180 кілограмів зійшов з рейок і вдарив співробітника. За фактом події компанія Disney проводить перевірку. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався на епічному каскадерському шоу "Індіана Джонс"під час живого відтворення сцени з фільму. На відео інциденту, видно, як валун зістрибнув з рейок, а потім помчав до глядачів у зал, коли співробітник став йому на шляху, затримав його та впав на землю.

Ми зосереджені на підтримці нашого акторського складу, який одужує. Безпека є основою нашої роботи, і цей елемент шоу буде змінено, коли наша команда безпеки завершить розгляд того, що сталося - йдеться у заяві Disney у середу.

Здавалося, що співробітник не одразу встав, і видно, як інші працівники біжать до нього. Згідно з блогом, який веде парк, валун важить приблизно 400 фунтів і виготовлений з гуми. Речник Disney не підтвердив, що валун став причиною інциденту, але повідомив CBS News, американському партнеру BBC, що "пропелер з'їхав з рейок" - пише видання.

За інформацією видання, один зі свідків сказав, що працівник "врятував" глядачів від травм. Також, на одному відео інциденту чути, як чоловік за камерою каже: "Він буквально врятував нам життя, цей хлопець".

Нагадаємо

