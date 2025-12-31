Штраф у 10 млн доларів: США звинуватило Disney у порушенні конфіденційності дітей на YouTube

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Ексклюзив
07:11 • 2818 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
06:00 • 6542 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 20969 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52218 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 37493 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 32756 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 30760 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21482 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19763 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24322 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 9066 перегляди
Атака на Київщину: ворожий дрон вразив багатоповерхівку в Білій Церкві, під ударом і столиця30 грудня, 23:58 • 4788 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto31 грудня, 01:06 • 22102 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят31 грудня, 01:42 • 14463 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому04:30 • 6970 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 44464 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 47632 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 42960 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 69883 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 67765 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Сергій Лисак
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 14485 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 52218 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 25801 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 37260 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 50542 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Гриби

Штраф у 10 млн доларів: США звинуватило Disney у порушенні конфіденційності дітей на YouTube

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Компанія Disney погодилася виплатити 10 мільйонів доларів цивільних штрафів для врегулювання звинувачень у порушенні федеральних законів про збір даних дітей. Міністерство юстиції США стверджувало, що Disney не позначав деякі свої відео на YouTube як орієнтовані на дітей, що дозволило незаконно збирати особисту інформацію дітей без згоди батьків.

Штраф у 10 млн доларів: США звинуватило Disney у порушенні конфіденційності дітей на YouTube

Компанія Disney погодилася виплатити 10 мільйонів доларів цивільних штрафів для врегулювання звинувачень у порушенні федеральних законів про збір даних, розроблених для захисту дітей. Про це повідомляє Gizmodo, передає УНН.

Деталі

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що федеральний суд видав узгоджене рішення про вирішення справи проти Disney Worldwide Services та Disney Entertainment Operations.У скарзі, поданій до окружного суду Каліфорнії, Міністерство юстиції стверджувало, що Disney не позначив деякі свої відео на YouTube як орієнтовані на дітей. Не зробивши цього, Disney та її партнери нібито могли показувати рекламу на дітей на YouTube та незаконно збирати особисту інформацію дітей, не повідомляючи батьків та не отримуючи їхньої згоди

- стверджує видання.

У позові йшлося, що не неправильне маркування порушило Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), який забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони спочатку не отримають згоди батьків.

Міністерство юстиції твердо прагне забезпечити батькам право голосу щодо того, як збирається та використовується інформація про їхніх дітей

- заявив помічник генерального прокурора Бретт А. Шумейт у прес-релізі.

Він також, додав, що Міністерство вживе оперативних заходів для викорінення будь-яких незаконних порушень прав батьків захищати конфіденційність своїх дітей.

За даними Міністерства юстиції США, контент Disney на YouTube зібрав мільярди переглядів лише у Сполучених Штатах. У скарзі стверджується, що неправильно марковані відео поширювалися на кількох каналах YouTube, що належать Disney.

Окрім фінансового стягнення, судове рішення забороняє Disney порушувати Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) на YouTube та вимагає від компанії створити програму постійної перевірки контенту, щоб забезпечити відповідність її відео на сайті закону.

Нагадаємо

Каньє Вест та Б'янка Сенсорі провели день у California Adventure, катаючись на атракціонах з двома його дітьми, 10-річним Сейнтом та 7-річною Чикаго. Охорона була присутня, але інцидентів не зафіксовано.

Алла Кіосак

Новини Світу
Соціальна мережа
Міністерство юстиції США
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки