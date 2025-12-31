Штраф у 10 млн доларів: США звинуватило Disney у порушенні конфіденційності дітей на YouTube

Компанія Disney погодилася виплатити 10 мільйонів доларів цивільних штрафів для врегулювання звинувачень у порушенні федеральних законів про збір даних, розроблених для захисту дітей. Про це повідомляє Gizmodo, передає УНН.

Деталі

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило у вівторок, що федеральний суд видав узгоджене рішення про вирішення справи проти Disney Worldwide Services та Disney Entertainment Operations.У скарзі, поданій до окружного суду Каліфорнії, Міністерство юстиції стверджувало, що Disney не позначив деякі свої відео на YouTube як орієнтовані на дітей. Не зробивши цього, Disney та її партнери нібито могли показувати рекламу на дітей на YouTube та незаконно збирати особисту інформацію дітей, не повідомляючи батьків та не отримуючи їхньої згоди - стверджує видання.

У позові йшлося, що не неправильне маркування порушило Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA), який забороняє операторам веб-сайтів свідомо збирати особисту інформацію дітей віком до 13 років, якщо вони спочатку не отримають згоди батьків.

Міністерство юстиції твердо прагне забезпечити батькам право голосу щодо того, як збирається та використовується інформація про їхніх дітей - заявив помічник генерального прокурора Бретт А. Шумейт у прес-релізі.

Він також, додав, що Міністерство вживе оперативних заходів для викорінення будь-яких незаконних порушень прав батьків захищати конфіденційність своїх дітей.

За даними Міністерства юстиції США, контент Disney на YouTube зібрав мільярди переглядів лише у Сполучених Штатах. У скарзі стверджується, що неправильно марковані відео поширювалися на кількох каналах YouTube, що належать Disney.

Окрім фінансового стягнення, судове рішення забороняє Disney порушувати Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) на YouTube та вимагає від компанії створити програму постійної перевірки контенту, щоб забезпечити відповідність її відео на сайті закону.

Нагадаємо

Каньє Вест та Б'янка Сенсорі провели день у California Adventure, катаючись на атракціонах з двома його дітьми, 10-річним Сейнтом та 7-річною Чикаго. Охорона була присутня, але інцидентів не зафіксовано.