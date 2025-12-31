$42.390.17
Эксклюзив
07:11 • 2200 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 5270 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20411 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 51357 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36971 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32479 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30513 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21408 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19699 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24253 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Штраф в 10 млн долларов: США обвинили Disney в нарушении конфиденциальности детей на YouTube

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Компания Disney согласилась выплатить 10 миллионов долларов гражданских штрафов для урегулирования обвинений в нарушении федеральных законов о сборе данных детей. Министерство юстиции США утверждало, что Disney не помечал некоторые свои видео на YouTube как ориентированные на детей, что позволило незаконно собирать личную информацию детей без согласия родителей.

Штраф в 10 млн долларов: США обвинили Disney в нарушении конфиденциальности детей на YouTube

Компания Disney согласилась выплатить 10 миллионов долларов гражданских штрафов для урегулирования обвинений в нарушении федеральных законов о сборе данных, разработанных для защиты детей. Об этом сообщает Gizmodo, передает УНН.

Детали

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что федеральный суд издал согласованное решение об урегулировании дела против Disney Worldwide Services и Disney Entertainment Operations. В жалобе, поданной в окружной суд Калифорнии, Министерство юстиции утверждало, что Disney не обозначил некоторые свои видео на YouTube как ориентированные на детей. Не сделав этого, Disney и ее партнеры якобы могли показывать рекламу детям на YouTube и незаконно собирать личную информацию детей, не уведомляя родителей и не получая их согласия

- утверждает издание.

В иске говорилось, что неправильная маркировка нарушила Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который запрещает операторам веб-сайтов сознательно собирать личную информацию детей в возрасте до 13 лет, если они сначала не получат согласия родителей.

Министерство юстиции твердо стремится обеспечить родителям право голоса относительно того, как собирается и используется информация об их детях

- заявил помощник генерального прокурора Бретт А. Шумейт в пресс-релизе.

Он также добавил, что Министерство примет оперативные меры для искоренения любых незаконных нарушений прав родителей защищать конфиденциальность своих детей.

По данным Министерства юстиции США, контент Disney на YouTube собрал миллиарды просмотров только в Соединенных Штатах. В жалобе утверждается, что неправильно маркированные видео распространялись на нескольких каналах YouTube, принадлежащих Disney.

Помимо финансового взыскания, судебное решение запрещает Disney нарушать Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) на YouTube и требует от компании создать программу постоянной проверки контента, чтобы обеспечить соответствие ее видео на сайте закону.

Напомним

Канье Уэст и Бьянка Сенсори провели день в California Adventure, катаясь на аттракционах с двумя его детьми, 10-летним Сейнтом и 7-летней Чикаго. Охрана присутствовала, но инцидентов не зафиксировано.

Евгений Устименко

