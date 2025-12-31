Штраф в 10 млн долларов: США обвинили Disney в нарушении конфиденциальности детей на YouTube

Компания Disney согласилась выплатить 10 миллионов долларов гражданских штрафов для урегулирования обвинений в нарушении федеральных законов о сборе данных, разработанных для защиты детей. Об этом сообщает Gizmodo, передает УНН.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило во вторник, что федеральный суд издал согласованное решение об урегулировании дела против Disney Worldwide Services и Disney Entertainment Operations. В жалобе, поданной в окружной суд Калифорнии, Министерство юстиции утверждало, что Disney не обозначил некоторые свои видео на YouTube как ориентированные на детей. Не сделав этого, Disney и ее партнеры якобы могли показывать рекламу детям на YouTube и незаконно собирать личную информацию детей, не уведомляя родителей и не получая их согласия - утверждает издание.

В иске говорилось, что неправильная маркировка нарушила Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), который запрещает операторам веб-сайтов сознательно собирать личную информацию детей в возрасте до 13 лет, если они сначала не получат согласия родителей.

Министерство юстиции твердо стремится обеспечить родителям право голоса относительно того, как собирается и используется информация об их детях - заявил помощник генерального прокурора Бретт А. Шумейт в пресс-релизе.

Он также добавил, что Министерство примет оперативные меры для искоренения любых незаконных нарушений прав родителей защищать конфиденциальность своих детей.

По данным Министерства юстиции США, контент Disney на YouTube собрал миллиарды просмотров только в Соединенных Штатах. В жалобе утверждается, что неправильно маркированные видео распространялись на нескольких каналах YouTube, принадлежащих Disney.

Помимо финансового взыскания, судебное решение запрещает Disney нарушать Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) на YouTube и требует от компании создать программу постоянной проверки контента, чтобы обеспечить соответствие ее видео на сайте закону.

