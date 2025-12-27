Дети Маколея Калкина не догадываются, что их отец сыграл Кевина в фильме "Один дома"

Маленькие сыновья американского актера Маколея Калкина в восторге от фильма "Один дома", но они до сих пор не знают, что Кевина, младшего Маккалистера, сыграл их папа. Об этом пишет издание Der Spiegel, передает УНН.

Сыновья актера, 4-летний Дакота и 3-летний Карсон смотрят фильм о невероятных приключениях мальчика по имени Кевин как обычную сказку.

По словам Маколея Калкина, малыши не догадываются, кого именно они видят на экране. Актер сообщил, что он намеренно не раскрывает свой секрет и планирует "сохранить магию" как можно дольше.

Однако секрет чуть не раскрылся. Дети рассматривали старую семейную фотографию, и один из сыновей спросил, кто этот мальчик, сказав, что он похож на Кевина. Маколей Калкин быстро сменил тему и указал на фотографию тети - говорится в сообщении.

Отмечается, что в другой раз опасная ситуация возникла во время разговора с двоюродной сестрой: она сказала, что хочет посмотреть "Кевина", указала на Калкина и заявила: "Ты - Кевин". Актер сразу дал понять, что эту тему лучше не продолжать.

Калкин рассказывает, что планирует сам раскрыть правду - когда дети посмотрят фильм и придут к нему с любопытными и удивленными глазами. Тогда он просто скажет: "Да. Это был я. Всегда".

Крис Коламбус, снявший культовый рождественский фильм "Один дома" нарушил многолетнее молчание и наконец рассказал о том, откуда у родителей Кевина МакКалистера средства на красивый и огромный особняк и почему он выбрал из более чем 300 детей-актеров именно Маколея Калкина.

