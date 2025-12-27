Діти Маколея Калкіна не здогадуються, що їхній батько зіграв Кевіна у фільмі "Сам удома"

$41.930.22
49.430.26
ukenru
18:17 • 6500 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 18766 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 19441 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 25814 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 39894 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25099 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 19957 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19181 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 20992 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44973 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.4м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 11917 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 17546 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 9066 перегляди
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto26 грудня, 15:38 • 30812 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 11813 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 11854 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 18775 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 17577 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 39900 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 44975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Віктор Ляшко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Венесуела
Село
Реклама
УНН Lite
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 11856 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 7764 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 9104 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 11939 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 26873 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Дія (сервіс)
Brent
Соціальна мережа

Діти Маколея Калкіна не здогадуються, що їхній батько зіграв Кевіна у фільмі "Сам удома"

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Сини американського актора Маколея Калкіна є прихильниками фільму "Сам удома". Однак вони ще не знають, що їхній батько виконав роль Кевіна Маккалістера.

Діти Маколея Калкіна не здогадуються, що їхній батько зіграв Кевіна у фільмі "Сам удома"

Маленькі сини американського актора Маколея Калкіна у захваті від фільму "Сам удома", але вони досі не знають, що Кевіна, молодшого Маккалістера, зіграв їхній тато. Про це пише видання Der Spiegel, передає УНН.

Деталі

Сини актора, 4-річний Дакота і 3-річний Карсон дивляться фільм про неймовірні пригоди хлопчика на ім'я Кевін як звичайнісіньку казку.

За словами Маколея Калкіна, малюки не здогадуються, кого саме вони бачать на екрані. Актор повідомив, що він навмисне не розкриває свій секрет і планує "зберегти магію" якомога довше.

Однак секрет мало не розкрився. Діти розглядали стару сімейну фотографію, і один із синів запитав, хто цей хлопчик, сказавши, що він схожий на Кевіна. Маколей Калкін швидко змінив тему та вказав на фотографію тітки

- йдеться у дописі.

Зазначається, що іншого разу небезпечна ситуація виникла під час розмови з двоюрідною сестрою: вона сказала, що хоче подивитися "Кевіна", вказала на Калкіна і заявила: "Ти - Кевін". Актор одразу дав зрозуміти, що цю тему краще не продовжувати.

Калкін розповідає, що планує сам розкрити правду - коли діти подивляться фільм і прийдуть до нього з допитливими та здивованими очима. Тоді він просто скаже: "Так. Це був я. Завжди".

Нагадаємо

Кріс Коламбус, який зняв культовий різдвяний фільм "Сам удома" порушив багаторічне мовчання і нарешті розказав про те, звідки у батьків Кевіна МакКалістера кошти на красивий і величезний особняк і чому він обрав з понад 300 дітей-акторів саме Маколея Калкіна. 

П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних свят19.12.25, 18:00 • 43486 переглядiв

Віта Зеленецька

Культура
Новий рік
Фільм