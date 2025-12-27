Діти Маколея Калкіна не здогадуються, що їхній батько зіграв Кевіна у фільмі "Сам удома"
Сини американського актора Маколея Калкіна є прихильниками фільму "Сам удома". Однак вони ще не знають, що їхній батько виконав роль Кевіна Маккалістера.
Маленькі сини американського актора Маколея Калкіна у захваті від фільму "Сам удома", але вони досі не знають, що Кевіна, молодшого Маккалістера, зіграв їхній тато. Про це пише видання Der Spiegel, передає УНН.
Сини актора, 4-річний Дакота і 3-річний Карсон дивляться фільм про неймовірні пригоди хлопчика на ім'я Кевін як звичайнісіньку казку.
За словами Маколея Калкіна, малюки не здогадуються, кого саме вони бачать на екрані. Актор повідомив, що він навмисне не розкриває свій секрет і планує "зберегти магію" якомога довше.
Однак секрет мало не розкрився. Діти розглядали стару сімейну фотографію, і один із синів запитав, хто цей хлопчик, сказавши, що він схожий на Кевіна. Маколей Калкін швидко змінив тему та вказав на фотографію тітки
Зазначається, що іншого разу небезпечна ситуація виникла під час розмови з двоюрідною сестрою: вона сказала, що хоче подивитися "Кевіна", вказала на Калкіна і заявила: "Ти - Кевін". Актор одразу дав зрозуміти, що цю тему краще не продовжувати.
Калкін розповідає, що планує сам розкрити правду - коли діти подивляться фільм і прийдуть до нього з допитливими та здивованими очима. Тоді він просто скаже: "Так. Це був я. Завжди".
