Киев стал основным направлением ночного удара рф, часть баллистики обезвредили - подробности от ВС ВСУ
Киев • УНН
рф запустила баллистические ракеты и 280 дронов. ПВО сбила или подавила 257 целей, в том числе две баллистические ракеты, зафиксированы попадания\r\nв 25 локациях.
россия в ночь на 27 октября ударила по Украине баллистическими ракетами и 280 дронами. Сбиты или подавлены две баллистические ракеты "Искандер"/С-400 и 255 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Чем и откуда атаковала рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 октября (с 18:00 26 октября) противник атаковал:
- баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400 из Брянской области рф;
- 280 ударными БПЛА типа Shahed (69 из них — реактивные), «Гербера», дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецка, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Куда ударила россия
"Основное направление удара — Киев", — говорится в сообщении.
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Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 257 вражеских целей:
- 2 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400;
- 255 вражеских БПЛА типа Shahed (56 из них — реактивные), «Гербера», дронов других типов, несколько ударных беспилотников ещё находятся в воздухе, боевая работа продолжается.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 25 локациях, а также падения сбитых целей (обломков) в 16 локациях.
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