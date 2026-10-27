Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ
Київ • УНН
рф запустила балістику та 280 дронів. ППО збила або придушила 257 цілей, у тому числі дві балістичні ракети, зафіксовано влучання на 25 локаціях.
росія у ніч на 27 жовтня вдарила по Україні балістикою і 280 дронами. Збито або придушено два балістичні "Іскандери"/С-400 і 255 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Чим і звідки атакувала рф
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 жовтня (з 18:00 26 жовтня) противник атакував:
- балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф;
- 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Куди вдарила росія
"Основний напрямок удару – Київ", - ідеться у повідомленні.
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Як відпрацювала ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
- 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
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