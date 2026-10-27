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Іскандер (ОТРК)

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 11939 перегляди

рф запустила балістику та 280 дронів. ППО збила або придушила 257 цілей, у тому числі дві балістичні ракети, зафіксовано влучання на 25 локаціях.

Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ

росія у ніч на 27 жовтня вдарила по Україні балістикою і 280 дронами. Збито або придушено два балістичні "Іскандери"/С-400 і 255 безпілотників. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Чим і звідки атакувала рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 27 жовтня (з 18:00 26 жовтня) противник атакував:

  • балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської обл. рф;
    • 280 ударними БпЛА типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

      Куди вдарила росія

      "Основний напрямок удару – Київ", - ідеться у повідомленні.

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      Як відпрацювала ППО

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей:

      • 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;
        • 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

          Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

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          Юлія Шрамко

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