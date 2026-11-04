Восемь танкеров с российским дизельным топливом потенциально направляются в США — СМИ

Украинские власти отслеживают 8 танкеров, перевозящих более 300 000 тонн российского дизельного топлива, которое может направляться в Соединённые Штаты. Об этом со ссылкой на источники в украинском правительстве 3 ноября сообщает RFE/RL, пишет УНН.

Детали

Семь судов указали Соединённые Штаты в качестве пункта назначения, тогда как восьмое, Athina M. под греческим флагом, подозревают в совершении аналогичного рейса, пишет издание.

Четыре танкера — Leruo, Primorye, Manta и Feliks — находятся под санкциями Европейского союза, Великобритании и Украины, согласно данным украинского мониторинга, сообщили источники.

9 октября Министерство финансов США объявило о временной генеральной лицензии, которая разрешает операции, связанные с поставками российского дизельного топлива на мировые рынки, в попытке ослабить ценовое давление.

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с главой Кремля владимиром путиным о высвобождении миллионов тонн российского дизельного топлива в течение трёх месяцев для использования в Соединённых Штатах и на мировых рынках.

Суда, названные украинскими источниками, загрузили свои грузы в российских портах в октябре, преимущественно в Приморске на Балтийском море. Ориентировочные даты их прибытия в Соединённые Штаты — с 7 по 18 ноября, указывает издание.

Две базирующиеся в США правозащитные организации, American Coalition for Ukraine и Razom for Ukraine, подтвердили, что на этой неделе отслеживают 13 судов, которые могут доставить российское дизельное топливо в порты США.

Группы определили суда Taurus и Agioi Fanendes как два судна, которые, вероятнее всего, перевозят российское топливо.

Сообщается, что Taurus перевозит российское дизельное топливо, хотя ни один грузовой манифест не подтверждает его содержимое. 1 ноября он остановился возле порта Уилмингтон, штат Северная Каролина, а на следующий день вернулся в море. Нет никаких доказательств того, что он разгрузил груз, пишет издание.

Считается, что судно Agioi Fanendes перевозит около 40 000 тонн российского дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, однако порт его разгрузки остаётся неизвестным. Группы заявили, что не выявили ни одного покупателя или терминала в США.

Источники в украинском правительстве, пожелавшие остаться анонимными, поскольку они не уполномочены публично комментировать ситуацию, оценили его груз в 35 700 тонн и заявили, что судно движется на запад через Атлантику с ориентировочной датой прибытия 7 ноября.

Правозащитные организации заявили, что также отслеживают 11 дополнительных судов на основании сообщений об их грузах или местонахождении, добавив, что их количество может возрасти.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, а ныне старший директор Евразийского центра Атлантического совета, сказал, что, по его мнению, партии, вероятно, достигнут Соединённых Штатов, если не возникнет новое препятствие.

"Это сделка, которую Трамп уже организовал, — сказал Хербст. — Если не возникнет какого-либо нового препятствия для поставок этого дизельного топлива, я думаю, что оно будет доставлено".

Однако, по его словам, потенциальные покупатели могут столкнуться с юридическими последствиями в соответствии с законодательством от 2022 года, запрещающим импорт российских энергоносителей.

Хербст сослался на предупреждение сенатора США Ричарда Блюменталя и сказал, что компаниям, рассматривающим возможность приобретения топлива, придётся учитывать вероятность судебного иска, даже если администрация разрешила эти транзакции.

Губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила должностных лиц портов и операторов терминалов, что приём российского дизельного топлива может нарушить федеральный закон и подвергнуть их гражданским и уголовным наказаниям.

В письме от 2 ноября Шеррилл заявила, что ни Трамп, ни должностные лица Министерства финансов США не обладают общими полномочиями отменять введённый Конгрессом запрет на импорт российских энергоносителей, принятый в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Она пообещала использовать правовые и регуляторные меры, чтобы не допустить получения топлива в портах Нью-Джерси.

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