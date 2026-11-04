Вісім танкерів із російським дизелем потенційно прямують до США - ЗМІ

Українська влада відстежує 8 танкерів, що перевозять понад 300 000 тонн російського дизельного палива, що може прямувати до Сполучених Штатів. Про це на слова джерел в українському уряді 3 листопада повідомляє RFE/RL, пише УНН.

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Сім суден оголосили Сполучені Штати своїм пунктом призначення, тоді як восьме, Athina M. під грецьким прапором, підозрюється у здійсненні аналогічного рейсу, пише видання.

Чотири танкери - Leruo, Primorye, Manta та Feliks - перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України, згідно з даними українського моніторингу, повідомили джерела.

9 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє операції, пов'язані з постачанням російського дизельного палива на світові ринки, у спробі послабити ціновий тиск.

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з главою кремля володимиром путіним про вивільнення мільйонів тонн російського дизельного палива протягом трьох місяців для використання в Сполучених Штатах та на світових ринках.

Судна, названі українськими джерелами, завантажили свої вантажі в російських портах у жовтні, переважно в Приморську на Балтійському морі. Орієнтовні дати їхнього прибуття до Сполучених Штатів коливаються з 7 по 18 листопада, вказує видання.

Дві правозахисні організації, що базуються в США, American Coalition for Ukraine та Razom for Ukraine, підтвердили, що цього тижня вони відстежують 13 суден, які можуть доставити російське дизельне паливо до портів США.

Групи визначили судна Taurus та Agioi Fanendes як два судна, які, найімовірніше, перевозять російське паливо.

Повідомляється, що Taurus перевозить російське дизельне паливо, хоча жоден вантажний маніфест не підтверджує його вміст. Він зупинився поблизу порту Вілмінгтон, Північна Кароліна, 1 листопада, а потім повернувся в море наступного дня. Немає жодних доказів того, що він розвантажував вантаж, пише видання.

Вважається, що судно Agioi Fanendes перевозить близько 40 000 тонн російського дизельного палива з наднизьким вмістом сірки, але порт його розвантаження залишається невідомим. Групи заявили, що не виявили жодного покупця чи термінала з США.

Джерела в українському уряді, які побажали залишитися анонімними, оскільки вони не уповноважені коментувати публічно, оцінили його вантаж у 35 700 тонн і сказали, що судно пливе на захід через Атлантику, з орієнтовною датою прибуття 7 листопада.

Правозахисні організації заявили, що вони також відстежують 11 додаткових суден на основі повідомлень про вантажі або їх місцезнаходження, додавши, що їхня кількість може зрости.

Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині старший директор Євразійського центру Атлантичної ради, сказав, що, на його думку, партії, ймовірно, досягнуть Сполучених Штатів, якщо не виникне нова перешкода.

"Це угода, яку Трамп вже організував, - сказав Гербст. - Якщо не виникне якась нова перешкода для постачання цього дизельного палива, я думаю, що воно буде доставлено".

Однак, за його словами, потенційні покупці можуть зіткнутися з юридичними наслідками згідно із законодавством від 2022 року, яке забороняє імпорт російських енергоносіїв.

Гербст посилався на попередження сенатора США Річарда Блюменталя та сказав, що компанії, які розглядають можливість придбання палива, повинні будуть зважити можливість судового позову, навіть якщо адміністрація дозволила ці транзакції.

Губернатор Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила посадовців портів та операторів терміналів, що прийняття російського дизельного палива може порушити федеральний закон та наражати їх на цивільні та кримінальні покарання.

У листі від 2 листопада Шеррілл заявила, що ні Трамп, ні посадовці Міністерства фінансів США не мають загальних повноважень скасовувати заборону Конгресу на імпорт російських енергоносіїв, ухвалену у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Вона пообіцяла використовувати правові та регуляторні заходи, щоб запобігти отриманню палива у портах Нью-Джерсі.

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