Дефицит бюджета США приблизился к $2 трлн из-за стремительного роста государственных расходов

Дефицит федерального бюджета США за 2026 финансовый год достиг $1,99 трлн, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Основными причинами стали рост государственных расходов и рекордные выплаты по государственному долгу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства финансов США, пишет УНН.

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За финансовый год, завершившийся в сентябре, расходы американского правительства выросли на 6% — до $7,4 трлн. В то же время бюджетные поступления увеличились лишь на 3% и составили $5,4 трлн. Дефицит достиг примерно 6% ВВП страны.

Одним из главных факторов ухудшения бюджетной ситуации стало удорожание обслуживания государственного долга. Чистые процентные выплаты увеличились на $81,4 млрд и впервые достигли рекордных $1,05 трлн.

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В то же время расходы на социальное обеспечение выросли до $1,67 трлн, а на программу медицинского страхования Medicare — до $1,07 трлн. Министр финансов Скотт Бессент также связал увеличение дефицита с возвратом части таможенных платежей после решения Верховного суда по тарифной политике Дональда Трампа.

Это уже 4-й год подряд, когда дефицит американского бюджета составляет около $2 трлн. Бюджетное управление Конгресса прогнозирует, что к 2030 году государственный долг США по отношению к ВВП может превысить исторический максимум в 106%, зафиксированный после Второй мировой войны.

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Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что экономического роста будет недостаточно для быстрого исправления ситуации. В то же время администрация Трампа рассчитывает на ускорение экономики благодаря развитию искусственного интеллекта.

Несмотря на рекордный дефицит, Трамп предлагает увеличить оборонные расходы почти на $500 млрд. Кроме того, он пообещал выплаты по $5000 американцам в случае сохранения республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов.

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