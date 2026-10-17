Дефіцит бюджету США наблизився до $2 трлн через стрімке зростання державних витрат

лукашенко заявив, що Трамп не має права диктувати Україні, хто повинен бути її президентом

"Їх взагалі не слід пускати до Європи" - у Фінляндії пропонують заборонити туристичні візи росіянам

Поворот Трампа до росії викликав невдоволення американців – ЗМІ

Зеленський готовий на 100 днів припинити удари по НПЗ росії в обмін на розширення Starlink – WSJ

Трамп заявив, що хотів би бачити путіна на саміті G20

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік

Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на відновлення захисного укриття Чорнобильської АЕС

Поблизу Запорізької АЕС набрало чинності локальне перемир’я - МАГАТЕ