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The Washington Post
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Дефіцит бюджету США наблизився до $2 трлн через стрімке зростання державних витрат

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Дефіцит бюджету США зріс на 12% і досяг $1,99 трлн. Процентні платежі за боргом уперше перевищили $1 трлн.

Дефіцит бюджету США наблизився до $2 трлн через стрімке зростання державних витрат

Дефіцит федерального бюджету США за 2026 фінансовий рік досяг $1,99 трлн, збільшившись на 12% порівняно з минулим роком. Основними причинами стали зростання державних витрат і рекордні платежі за державним боргом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів США, пише УНН.

Деталі

За фінансовий рік, який завершився у вересні, витрати американського уряду зросли на 6% – до $7,4 трлн. Водночас бюджетні надходження збільшилися лише на 3% і становили $5,4 трлн. Дефіцит досяг приблизно 6% ВВП країни.

Одним із головних чинників погіршення бюджетної ситуації стало подорожчання обслуговування державного боргу. Чисті процентні платежі збільшилися на $81,4 млрд і вперше досягли рекордних $1,05 трлн.

Державний борг США наближається до історичних максимумів

Водночас витрати на соціальне забезпечення зросли до $1,67 трлн, а на програму медичного страхування Medicare – до $1,07 трлн. Міністр фінансів Скотт Бессент також пов'язав збільшення дефіциту з поверненням частини митних платежів після рішення Верховного суду щодо тарифної політики Дональда Трампа.

Це вже 4-й рік поспіль, коли дефіцит американського бюджету становить близько $2 трлн. Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що до 2030 року державний борг США відносно ВВП може перевищити історичний максимум у 106%, зафіксований після Другої світової війни.

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Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що економічного зростання буде недостатньо для швидкого виправлення ситуації. Водночас адміністрація Трампа розраховує на прискорення економіки завдяки розвитку штучного інтелекту.

Попри рекордний дефіцит, Трамп пропонує збільшити оборонні витрати майже на $500 млрд. Крім того, він пообіцяв виплати по $5000 американцям у разі збереження республіканцями контролю над обома палатами Конгресу після проміжних виборів.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
Державний бюджет
Міжнародний валютний фонд
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Bloomberg
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки