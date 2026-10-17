Дефіцит бюджету США наблизився до $2 трлн через стрімке зростання державних витрат
Київ • УНН
Дефіцит бюджету США зріс на 12% і досяг $1,99 трлн. Процентні платежі за боргом уперше перевищили $1 трлн.
Дефіцит федерального бюджету США за 2026 фінансовий рік досяг $1,99 трлн, збільшившись на 12% порівняно з минулим роком. Основними причинами стали зростання державних витрат і рекордні платежі за державним боргом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міністерства фінансів США, пише УНН.
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За фінансовий рік, який завершився у вересні, витрати американського уряду зросли на 6% – до $7,4 трлн. Водночас бюджетні надходження збільшилися лише на 3% і становили $5,4 трлн. Дефіцит досяг приблизно 6% ВВП країни.
Одним із головних чинників погіршення бюджетної ситуації стало подорожчання обслуговування державного боргу. Чисті процентні платежі збільшилися на $81,4 млрд і вперше досягли рекордних $1,05 трлн.
Державний борг США наближається до історичних максимумів
Водночас витрати на соціальне забезпечення зросли до $1,67 трлн, а на програму медичного страхування Medicare – до $1,07 трлн. Міністр фінансів Скотт Бессент також пов'язав збільшення дефіциту з поверненням частини митних платежів після рішення Верховного суду щодо тарифної політики Дональда Трампа.
Це вже 4-й рік поспіль, коли дефіцит американського бюджету становить близько $2 трлн. Бюджетне управління Конгресу прогнозує, що до 2030 року державний борг США відносно ВВП може перевищити історичний максимум у 106%, зафіксований після Другої світової війни.
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