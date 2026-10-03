Переговоры США и рф по Украине расширились до многомиллиардной нефтяной сделки - СМИ

Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с россией по поводу завершения войны против Украины расширились и теперь охватывают возможную многомиллиардную сделку по продаже международных активов российского "Лукойла". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times и Reuters.

Вопрос сделки, как сообщается, во время встречи в кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером лично поднимал глава кремля владимир путин.

Детали

По данным NYT, речь идет о крупном портфеле активов "Лукойла" за пределами россии, в который входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и сети автозаправочных станций в разных странах. Сделка потребует согласования как правительства США, так и российской стороны. Среди претендентов на активы называют группу во главе с американским миллиардером и инвестором Тоддом Боэли. В нее также входят две ближневосточные бизнес-группы, которые ранее имели деловые связи с Кушнером или семьей Уиткоффа, а также структура американского правительства.

По информации издания, путин обсуждал возможную сделку 5 сентября во время встречи с Уиткоффом и Кушнером в кремле. Один из собеседников NYT заявил, что глава кремля предлагал завершить продажу активов как демонстрацию того, что россияне снова могут вести крупный бизнес с США.

Reuters, в свою очередь, отмечает, что Белый дом, Министерство финансов США и "Лукойл" на момент публикации не ответили на запросы о комментариях. Окончательного решения о продаже активов также пока нет.

Контекст

"Лукойл" попал под санкции США в октябре 2025 года. Тогда американский Минфин заявил, что ограничения должны усилить давление на российский энергетический сектор и сократить доходы, которые москва может использовать для финансирования войны против Украины.

В настоящее время Управление по контролю за иностранными активами Минфина США разрешает вести переговоры по продаже Lukoil International GmbH и заключать условные договоры до 22 октября 2026 года. Вместе с тем эта лицензия не позволяет фактически передавать активы покупателю: для завершения сделки необходимо отдельное разрешение OFAC. Среди условий американской стороны также значатся полный разрыв связей приобретенных активов с "Лукойлом" и блокирование средств, которые должны быть выплачены российской компании, до возможной отмены санкций.

Также отметим, что в конце сентября российский спецпредставитель кирилл дмитриев также проводил в Вашингтоне переговоры с американскими должностными лицами по поводу войны против Украины и возможных энергетических проектов между США и россией после окончания боевых действий.

Напомним

В конце сентября представитель российского диктатора владимира путина кирилл дмитриев провел переговоры с официальными лицами США по поводу прекращения войны в Украине, в частности относительно возможных совместных энергетических инициатив США и россии в послевоенный период.