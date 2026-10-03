Переговори США і рф щодо України розширилися до багатомільярдної нафтової угоди - ЗМІ

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з росією щодо завершення війни проти України розширилися та тепер охоплюють можливу багатомільярдну угоду з продажу міжнародних активів російського "Лукойлу". Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times та Reuters.

Питання угоди, як повідомляється, під час зустрічі у кремлі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером порушував особисто глава кремля володимир путін.

Деталі

За даними NYT, йдеться про великий портфель активів "Лукойлу" за межами росії, до якого входять нафтові родовища, нафтопереробні заводи та мережі автозаправних станцій у різних країнах. Угода потребуватиме погодження як уряду США, так і російської сторони. Серед претендентів на активи називають групу на чолі з американським мільярдером та інвестором Тоддом Боелі. До неї також входять дві близькосхідні бізнес-групи, які раніше мали ділові зв'язки з Кушнером або родиною Віткоффа, а також структура американського уряду.

За інформацією видання, путін обговорював можливу угоду 5 вересня під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером у кремлі. Один зі співрозмовників NYT заявив, що глава кремля пропонував завершити продаж активів як демонстрацію того, що росіяни знову можуть вести великий бізнес зі США.

Reuters своєю чергою зазначає, що Білий дім, Міністерство фінансів США та "Лукойл" на момент публікації не відповіли на запити щодо коментарів. Остаточного рішення про продаж активів також наразі немає.

Контекст

"Лукойл" потрапив під санкції США у жовтні 2025 року. Тоді американський Мінфін заявляв, що обмеження мають посилити тиск на російський енергетичний сектор та скоротити доходи, які москва може використовувати для фінансування війни проти України.

Наразі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США дозволяє проводити переговори щодо продажу Lukoil International GmbH та укладати умовні договори до 22 жовтня 2026 року. Водночас ця ліцензія не дозволяє фактично передавати активи покупцеві: для завершення угоди необхідний окремий дозвіл OFAC. Серед умов американської сторони також є повний розрив зв'язків придбаних активів із "Лукойлом" та блокування коштів, які мають бути виплачені російській компанії, до можливого скасування санкцій.

Також зауважимо, що наприкінці вересня російський спецпредставник кирило дмитрієв також проводив у Вашингтоні переговори з американськими посадовцями щодо війни проти України та можливих енергетичних проєктів між США і росією після завершення бойових дій.

Нагадаємо

Наприкінці вересня представник російського диктатора володимира путіна кирило дмитрієв провів переговори з офіційними особами США щодо припинення війни в Україні, зокрема стосовно можливих спільних енергетичних ініціатив США та росії у повоєнний період.