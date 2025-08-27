Зеленський: рф не реагує на жодні слова про необхідність припинення вбивств

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну дронову атаку, нагадавши світові, що рф не має наміру зупиняти терор. Про це повідомляє УНН із посиланням на його заяву.

Деталі

Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів. Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти - розповів президент.

За словами Зеленського, через ворожі удари були знеструмлення в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Без світла залишились понад сто тисяч домогосподарств. Також він розповів, що рф атакувала Дніпровщину. У Харківській області ворог вдарив дроном по ліцею, а в Херсоні - по багатоповерхівці, через що є постраждалі.

Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки - додав український лідер.

Зеленський додав, що триває робота з партнерами України заради подальшого тиску на країну-терориста. Президент подякував усім, хто допомагає країні в цьому питанні.

Нагадаємо

У ніч на 27 серпня рф цілеспрямовано атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та в Запоріжжі.

В Чернігівській області через ворожу атаку без електропостачання лишились 51 населений пункт Новгород-Сіверщини.

Вдень окупанти продовжили завдавати ударів. В Чернігові через атаку "шахедів" сталася пожежа на підприємстві. Щонайменше дві людини отримали поранення.