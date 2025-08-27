$41.400.03
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 15299 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 18101 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 89901 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 61672 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 132467 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147778 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 149224 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58569 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153942 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Зеленський: рф не реагує на жодні слова про необхідність припинення вбивств

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Президент Зеленський прокоментував нічну дронову атаку, наголосивши, що Росія не реагує на заклики світу припинити вбивства та руйнування. Він повідомив про пошкодження енергетичних об'єктів у кількох областях та закликав до посилення тиску на РФ.

Зеленський: рф не реагує на жодні слова про необхідність припинення вбивств

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну дронову атаку, нагадавши світові, що рф не має наміру зупиняти терор. Про це повідомляє УНН із посиланням на його заяву.

Деталі

Тривають відновлювальні роботи на Сумщині після ударів російських дронів. Майже сотня БпЛА й цілеспрямовані удари вночі проти наших регіонів, саме проти цивільної інфраструктури. На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти

- розповів президент.

За словами Зеленського, через ворожі удари були знеструмлення в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Без світла залишились понад сто тисяч домогосподарств. Також він розповів, що рф атакувала Дніпровщину. У Харківській області ворог вдарив дроном по ліцею, а в Херсоні - по багатоповерхівці, через що є постраждалі.

Росіяни продовжують війну та не реагують на жодні слова світу про те, що потрібно припинити вбивства та руйнування. Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки

- додав український лідер.

Зеленський додав, що триває робота з партнерами України заради подальшого тиску на країну-терориста. Президент подякував усім, хто допомагає країні в цьому питанні.

Нагадаємо

У ніч на 27 серпня рф цілеспрямовано атакувала об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України: на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та в Запоріжжі.

В Чернігівській області через ворожу атаку без електропостачання лишились 51 населений пункт Новгород-Сіверщини.

Вдень окупанти продовжили завдавати ударів. В Чернігові через атаку "шахедів" сталася пожежа на підприємстві. Щонайменше дві людини отримали поранення. 

Лілія Подоляк

