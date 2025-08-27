Чернігів зазнав атаки рф "шахедами": сталася пожежа на підприємстві, двоє постраждалих

Російські війська атакували дронами Чернігів, сталася пожежа на підприємстві, є 2 постраждалих, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у середу у Telegram, пише УНН.

У межах міста впав та вибухнув шахед. Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста - написав Брижинський.

Згодом він повідомив, що "зафіксовано ще один вибух на попередній локації".

Був зафіксований вибух в приватному секторі. (...) Станом на зараз травмовано 2 жінки - зазначив Брижинський.

Нагадаємо

Десятки населених пунктів Чернігівщини залишились без світла через атаку дронів.