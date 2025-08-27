Чернігів зазнав атаки рф "шахедами": сталася пожежа на підприємстві, двоє постраждалих
Київ • УНН
У Чернігові впав та вибухнув шахед, спричинивши пожежу на підприємстві. Зафіксовано повторний вибух на тій же локації.
Російські війська атакували дронами Чернігів, сталася пожежа на підприємстві, є 2 постраждалих, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у середу у Telegram, пише УНН.
У межах міста впав та вибухнув шахед. Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста
Згодом він повідомив, що "зафіксовано ще один вибух на попередній локації".
Був зафіксований вибух в приватному секторі. (...) Станом на зараз травмовано 2 жінки
Нагадаємо
Десятки населених пунктів Чернігівщини залишились без світла через атаку дронів.