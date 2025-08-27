Чернігів зазнав атаки рф "шахедами": сталася пожежа на підприємстві, двоє постраждалих

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 6128 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 13097 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 17104 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 88801 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 60812 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 131072 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 147325 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 148926 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58512 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153906 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
42%
751мм
Популярнi новини
Віткофф зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня - Reuters26 серпня, 23:58 • 16936 перегляди
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 17192 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 15039 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 11145 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 8450 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 2110 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 13098 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 53057 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 50878 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 131073 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Чернігівська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 674 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 3964 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 16049 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 66520 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 117521 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Боєприпаси
Долар США
Євро

Чернігів зазнав атаки рф "шахедами": сталася пожежа на підприємстві, двоє постраждалих

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Чернігові впав та вибухнув шахед, спричинивши пожежу на підприємстві. Зафіксовано повторний вибух на тій же локації.

Чернігів зазнав атаки рф "шахедами": сталася пожежа на підприємстві, двоє постраждалих

Російські війська атакували дронами Чернігів, сталася пожежа на підприємстві, є 2 постраждалих, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у середу у Telegram, пише УНН.

У межах міста впав та вибухнув шахед. Внаслідок удару шахеду пожежа на одному з підприємств міста

- написав Брижинський.

Згодом він повідомив, що "зафіксовано ще один вибух на попередній локації".

Був зафіксований вибух в приватному секторі. (...) Станом на зараз травмовано 2 жінки

- зазначив Брижинський.

Нагадаємо

Десятки населених пунктів Чернігівщини залишились без світла через атаку дронів.

Юлія Шрамко

Війна в Україні