Чернигов подвергся атаке РФ "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 6028 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 12883 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 17007 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 88686 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 60720 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130921 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 147274 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148882 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58508 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153903 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
42%
751мм
Популярные новости
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 16733 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано27 августа, 02:20 • 16972 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине27 августа, 03:18 • 14821 просмотра
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине05:54 • 10943 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters06:24 • 7996 просмотра
публикации
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов07:35 • 12883 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 52951 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 50780 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 130921 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 148882 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Александр Стабб
Виталий Коваль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Сумская область
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 556 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа08:14 • 3848 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 15985 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 66470 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 117475 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Боеприпасы
Доллар США
Евро

Чернигов подвергся атаке РФ "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В Чернигове упал и взорвался шахед, вызвав пожар на предприятии. Зафиксирован повторный взрыв на той же локации.

Чернигов подвергся атаке РФ "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших

Российские войска атаковали дронами Чернигов, произошел пожар на предприятии, есть 2 пострадавших, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в среду в Telegram, пишет УНН.

В черте города упал и взорвался шахед. В результате удара шахеда пожар на одном из предприятий города

- написал Брижинский.

Впоследствии он сообщил, что "зафиксирован еще один взрыв на предыдущей локации".

Был зафиксирован взрыв в частном секторе. (...) По состоянию на сейчас травмированы 2 женщины

- отметил Брижинский.

Напомним

Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов.

Юлия Шрамко

Война в Украине