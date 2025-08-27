Чернигов подвергся атаке РФ "шахедами": произошел пожар на предприятии, двое пострадавших

Российские войска атаковали дронами Чернигов, произошел пожар на предприятии, есть 2 пострадавших, сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский в среду в Telegram, пишет УНН.

В черте города упал и взорвался шахед. В результате удара шахеда пожар на одном из предприятий города - написал Брижинский.

Впоследствии он сообщил, что "зафиксирован еще один взрыв на предыдущей локации".

Был зафиксирован взрыв в частном секторе. (...) По состоянию на сейчас травмированы 2 женщины - отметил Брижинский.

Напомним

Десятки населенных пунктов Черниговщины остались без света из-за атаки дронов.