Топинамбур: польза, применение и ограничения в рационе

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Топинамбур, или так называемая земляная груша, - неприхотливый корнеплод из Северной Америки, который сегодня используют в кулинарии и добавляют в рацион сторонники разнообразного питания. Его клубни содержат немало витаминов и минералов. Подробнее о том, чем может быть полезен топинамбур, как его употреблять и какие ограничения стоит учитывать, расскажет УНН.

Что такое топинамбур

Топинамбур относится к семейству астровых, а само растение имеет прямой опушенный стебель, который может вырастать до нескольких метров, и желтые соцветия, похожие на небольшие корзинки подсолнечника. Кстати, именно с подсолнечником топинамбур имеет родство. Съедобной частью растения являются клубни, которые формируются под землей и в зависимости от сорта могут иметь белый, желтый, розовый, фиолетовый или красный цвет. Мякоть у них сочная, а вкус - слегка сладковатый. Топинамбур можно есть свежим, а также готовить различными способами: запекать, обжаривать, мариновать или добавлять в салаты. Одна из особенностей топинамбура - наличие инулина, поэтому его называют природным аналогом инсулина и ценят за свойства пробиотика. Кроме инулина, в составе клубней есть также клетчатка, пектин, органические кислоты, белки, жиры и аминокислоты. Среди минеральных веществ продукт содержит калий, кальций, магний, фосфор, железо, кремний, натрий и другие элементы. Топинамбур также содержит витамины группы B, витамины C и PP, каротиноиды и витамин Е. Благодаря такому богатому составу корнеплод может быть полезной частью разнообразного рациона. Клетчатка важна для нормальной работы пищеварительной системы, а инулин поддерживает работу пищеварительной системы, иммунную функцию, кровообращение и состояние сосудов.

В то же время не стоит воспринимать корнеплод как лечебное средство, поскольку его свойства имеют значение именно в рамках сбалансированного питания.

Полезен ли топинамбур для контроля веса

Топинамбур может разнообразить рацион людей, которые следят за питанием.

Клетчатка в составе корнеплода помогает сделать питание более сытным. В то же время результат зависит от всего рациона, а не от одного продукта, поэтому топинамбур можно добавлять в салаты или другие блюда, но не стоит рассматривать его как отдельный способ похудения.

Польза для женщин и мужчин

Топинамбур содержит фолиевую кислоту и витамин Е. Фолиевая кислота особенно важна при планировании беременности, а витамин Е относится к антиоксидантам. В свою очередь, для мужчин ценность продукта связывают с наличием в его составе минеральных веществ, в частности цинка и магния.

Чтобы получить такое количество питательных веществ, топинамбур можно употреблять в свежем виде. Для этого клубни можно очистить, нарезать или натереть и добавить в салат. Кстати, корнеплод хорошо сочетается с морковью, огурцом и зеленью. Для заправки можно использовать растительное или оливковое масло, а также добавить немного лимонного сока. Впрочем, топинамбур еще можно запекать или обжаривать. Еще один вариант - использовать его для приготовления напитков, смузи, соусов и других блюд.

Кому не стоит есть много топинамбура

Несмотря на питательный состав, продукт подходит не всем. Прежде всего осторожность необходима людям с повышенной чувствительностью или индивидуальной непереносимостью. Сырой топинамбур содержит много клетчатки, поэтому у некоторых людей он может вызывать вздутие и метеоризм. При наличии склонности к таким симптомам количество продукта в рационе стоит ограничить.

Впрочем, топинамбур и здоровым людям рекомендуется употреблять умеренно и сочетать со сбалансированным питанием.

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