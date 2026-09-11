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Американцы впервые заняли все места в топ-10 самых богатых людей мира

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Бернар Арно выбыл из десятки самых богатых из-за сокращения состояния на $65 млрд. Рейтинг впервые полностью возглавили американцы во главе с Маском.

Американцы впервые заняли все места в топ-10 самых богатых людей мира

Французский магнат индустрии предметов роскоши Бернар Арно выбыл из десятки богатейших людей мира, уступив место в рейтинге, который теперь полностью состоит из американцев, преимущественно технологических миллиардеров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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Отмечается, что место в первой десятке потерял французский магнат индустрии роскоши Бернар Арно, основатель Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), чье состояние опустилось ниже состояния американского инвестора Уоррена Баффета.

Илон Маск с большим отрывом возглавляет список с состоянием $918,8 млрд. За ним следуют предприниматели технологической отрасли, в частности Ларри Пейдж, Джефф Безос, Сергей Брин и Майкл Делл. Впервые с момента запуска индекса состояния в 2012 году все десять первых позиций занимают американцы.

Падение состояния Арно особенно заметно с начала года. Состояние 77-летнего миллиардера сократилось на $65 млрд — больше всего среди 500 богатейших людей мира. Война на Ближнем Востоке сильно ударила по его бизнесу, сократив спрос в таких торговых центрах, как Дубай, на бренды LVMH — от производителей одежды Dior, Louis Vuitton и Tiffany до элитного алкоголя, в частности шампанского Dom Perignon и коньяка Hennessy. Компания также столкнулась с трудностями в Китае — ключевом для нее рынке, где конфликт по поводу торговой марки с местным производителем чая негативно повлиял на продажи.

Акции LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE в пятницу утром на торгах в Париже подорожали на 0,5%. Накануне компания ненадолго уступила L’Oreal SA статус компании с наибольшей рыночной капитализацией во Франции.

Тем временем индекс американских акций S&P 500 с начала года вырос на 11%, и в значительной степени этому способствовали технологические компании на фоне спроса, связанного с искусственным интеллектом.

Арно входил в десятку богатейших людей мира с 22 марта 2017 года, в частности непродолжительное время занимал первое место, начиная с декабря 2022 года. Он был первым человеком не из Северной Америки — и единственным представителем индустрии потребительских товаров, которому удалось возглавить рейтинг. С тех пор никому не удалось повторить это достижение.

Французский миллиардер Ксавье Нил стал крупнейшим акционером Vodafone, приобретя 16% компании за £4,4 млрд10.07.26, 20:13 • 4385 просмотров

Ольга Розгон

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