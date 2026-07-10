Французский миллиардер Ксавье Нил стал крупнейшим акционером Vodafone, приобретя 16% компании за £4,4 млрд

$44.520.0450.880.18
ukenru
Эксклюзив
16:34 • 2894 просмотра
Китай выжидает – зачем Пекину затяжная война в Украине и почему это опасно для мира
13:53 • 11582 просмотра
"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделюVideo
13:30 • 16004 просмотра
Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot?
13:16 • 10314 просмотра
Послы ЕС согласовали открытие шестого кластера переговоров о вступлении для Украины - Качка
10 июля, 10:55 • 17248 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10 июля, 10:28 • 20506 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
10 июля, 08:01 • 23037 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 30384 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 29510 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 30229 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.4м/с
59%
748мм
Популярные новости
Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов10 июля, 09:09 • 15869 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo10 июля, 09:39 • 22480 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26464 просмотра
В правительстве рф признали дефицит топлива после поражений НПЗ12:11 • 12056 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11587 просмотра
публикации
Куда пойти на выходных 11-12 июля в КиевеPhoto16:49 • 2934 просмотра
Экспорт оборонной продукции открыли: эксперт считает, что ключевые барьеры остались15:05 • 7790 просмотра
Что делать, чтобы не садилась батарея в телефоне: простые способы продлить её ресурс 14:45 • 7420 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10 июля, 10:27 • 26489 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 50338 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
Какие продукты стоит покупать летом13:30 • 10417 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 11607 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 88451 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 159171 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 149637 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Французский миллиардер Ксавье Нил стал крупнейшим акционером Vodafone, приобретя 16% компании за £4,4 млрд

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Французский миллиардер Ксавье Нил приобрёл 16% акций Vodafone за 4,4 млрд фунтов, став крупнейшим акционером. Эмиратская e& продала свою долю по 112,5 пенса за акцию.

Французский миллиардер Ксавье Нил стал крупнейшим акционером Vodafone, приобретя 16% компании за £4,4 млрд

Французский миллиардер, основатель телекоммуникационной компании Iliad Ксавье Нил стал крупнейшим акционером британского телекоммуникационного гиганта Vodafone, приобретя 16% акций компании за 4,4 млрд фунтов стерлингов ($5,91 млрд). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, эмиратская телекоммуникационная группа e&, владевшая пакетом акций Vodafone с 2022 года, продала всю свою долю по цене 112,5 пенса за акцию.

Новым владельцем пакета через семейный инвестиционный фонд Vega стал Ксавье Нил. Сделка была заключена с премией около 15% к цене закрытия акций Vodafone накануне.

Vodafone после масштабной реструктуризации стал более простой и сфокусированной компанией и готов к новому этапу роста. Мы видим значительный нереализованный потенциал её европейских и африканских операций и рассчитываем на долгосрочный рост и стабильный денежный поток

- заявил Нил.

Он подчеркнул, что фонд Vega создан исключительно для владения этой долей, а сам инвестор планирует оставаться долгосрочным миноритарным акционером.

В последние годы Vodafone активно перестраивал свой бизнес. Компания продала активы в Италии и Испании, вышла из совместного предприятия в Нидерландах, а также завершила слияние с оператором Three, создав крупнейшего мобильного оператора Великобритании. Кроме того, в мае Vodafone объявил о намерении выкупить 49% акций партнера CK Hutchison в совместном предприятии VodafoneThree и получить над ним полный контроль.

Аналитик Citi Карл Мердок-Смит отметил, что Нил известен как активный инвестор, который нередко инициирует масштабные изменения в компаниях. В частности, после приобретения почти 20% акций шведского оператора Tele2 в 2024 году компания объявила о сокращении около 15% персонала.

Впрочем, представитель бизнесмена подчеркнул, что нынешняя сделка касается исключительно покупки акций и не предусматривает никаких специальных договоренностей по корпоративному управлению. В то же время он отметил, что после получения необходимых регуляторных одобрений инвестор рассчитывает на должный уровень взаимодействия с руководством Vodafone.

После объявления о смене крупнейшего акционера акции Vodafone выросли примерно на 12%.

Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian21.01.26, 09:42 • 4900 просмотров

Андрей Тимощенков

Новости Мира