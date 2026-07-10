Французский миллиардер Ксавье Нил стал крупнейшим акционером Vodafone, приобретя 16% компании за £4,4 млрд

Французский миллиардер, основатель телекоммуникационной компании Iliad Ксавье Нил стал крупнейшим акционером британского телекоммуникационного гиганта Vodafone, приобретя 16% акций компании за 4,4 млрд фунтов стерлингов ($5,91 млрд). Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По данным издания, эмиратская телекоммуникационная группа e&, владевшая пакетом акций Vodafone с 2022 года, продала всю свою долю по цене 112,5 пенса за акцию.

Новым владельцем пакета через семейный инвестиционный фонд Vega стал Ксавье Нил. Сделка была заключена с премией около 15% к цене закрытия акций Vodafone накануне.

Vodafone после масштабной реструктуризации стал более простой и сфокусированной компанией и готов к новому этапу роста. Мы видим значительный нереализованный потенциал её европейских и африканских операций и рассчитываем на долгосрочный рост и стабильный денежный поток - заявил Нил.

Он подчеркнул, что фонд Vega создан исключительно для владения этой долей, а сам инвестор планирует оставаться долгосрочным миноритарным акционером.

В последние годы Vodafone активно перестраивал свой бизнес. Компания продала активы в Италии и Испании, вышла из совместного предприятия в Нидерландах, а также завершила слияние с оператором Three, создав крупнейшего мобильного оператора Великобритании. Кроме того, в мае Vodafone объявил о намерении выкупить 49% акций партнера CK Hutchison в совместном предприятии VodafoneThree и получить над ним полный контроль.

Аналитик Citi Карл Мердок-Смит отметил, что Нил известен как активный инвестор, который нередко инициирует масштабные изменения в компаниях. В частности, после приобретения почти 20% акций шведского оператора Tele2 в 2024 году компания объявила о сокращении около 15% персонала.

Впрочем, представитель бизнесмена подчеркнул, что нынешняя сделка касается исключительно покупки акций и не предусматривает никаких специальных договоренностей по корпоративному управлению. В то же время он отметил, что после получения необходимых регуляторных одобрений инвестор рассчитывает на должный уровень взаимодействия с руководством Vodafone.

После объявления о смене крупнейшего акционера акции Vodafone выросли примерно на 12%.

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