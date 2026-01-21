Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian

Почти 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых. В мире растет обеспокоенность, что самые богатые члены общества покупают политическое влияние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

В открытом письме, опубликованном по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, мировых лидеров, участвующих в конференции на этой неделе, призывают сократить разрыв между сверхбогатыми и остальным обществом.

Письмо подписали, в частности, актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино и кинопродюсер и филантроп Эбигейл Дисней.

Горстка глобальных олигархов с чрезвычайным богатством скупила наши демократии; захватила наши правительства; задушила свободу наших СМИ; взяла под контроль технологии и инновации; углубила бедность и социальную изоляцию; и ускорила разрушение нашей планеты. То, что мы ценим, богатые и бедные одинаково, отнимается теми, кто стремится увеличить пропасть между своей огромной властью и всеми остальными. Мы все это знаем. Когда даже миллионеры, такие как мы, осознают, что чрезвычайное богатство стоило всем остальным всего остального, не может быть сомнений, что общество опасно балансирует на краю пропасти - говорится в тексте письма.

