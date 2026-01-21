Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 января, 20:12 • 18075 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 37695 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 33191 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 53104 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 34991 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 48757 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 26007 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 29448 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 27014 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 27579 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская ракета ПВО попала в жилой дом в краснодарском крае рфVideo20 января, 22:32 • 5618 просмотра
Кличко: 600 тысяч киевлян покинули столицу после российских атак 9 января20 января, 23:05 • 7736 просмотра
США захватили седьмой танкер в Карибском море, связанный с ВенесуэлойVideo20 января, 23:38 • 15881 просмотра
Трамп раскрыл причину, почему не может закончить войну между россией и Украиной21 января, 00:14 • 19937 просмотра
Писатель Андрей Любка мобилизуется в ВСУ после волонтерской деятельности21 января, 00:47 • 4594 просмотра
публикации
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 28532 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 53107 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 48757 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 45107 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 57306 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Давос
Европа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями06:46 • 1554 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 13926 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 20183 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 21186 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo20 января, 14:39 • 28035 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Дипломатка
Золото

Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Это связано с растущей обеспокоенностью по поводу покупки политического влияния самыми богатыми членами общества.

Почти 400 миллионеров призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых - The Guardian

Почти 400 миллионеров и миллиардеров из 24 стран призывают мировых лидеров повысить налоги для сверхбогатых. В мире растет обеспокоенность, что самые богатые члены общества покупают политическое влияние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

В открытом письме, опубликованном по случаю Всемирного экономического форума в Давосе, мировых лидеров, участвующих в конференции на этой неделе, призывают сократить разрыв между сверхбогатыми и остальным обществом.

Письмо подписали, в частности, актер и режиссер Марк Руффало, музыкант Брайан Ино и кинопродюсер и филантроп Эбигейл Дисней.

Горстка глобальных олигархов с чрезвычайным богатством скупила наши демократии; захватила наши правительства; задушила свободу наших СМИ; взяла под контроль технологии и инновации; углубила бедность и социальную изоляцию; и ускорила разрушение нашей планеты. То, что мы ценим, богатые и бедные одинаково, отнимается теми, кто стремится увеличить пропасть между своей огромной властью и всеми остальными. Мы все это знаем. Когда даже миллионеры, такие как мы, осознают, что чрезвычайное богатство стоило всем остальным всего остального, не может быть сомнений, что общество опасно балансирует на краю пропасти

- говорится в тексте письма.

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды20.01.26, 21:26 • 4818 просмотров

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Музыкант
Режиссер
Фильм
благотворительность
Хранитель
Давос