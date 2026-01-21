Майже 400 мільйонерів закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих - The Guardian

Майже 400 мільйонерів і мільярдерів з 24 країн закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих. У світі зростає занепокоєння, що найбагатші члени суспільства купують політичний вплив. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У відкритому листі, опублікованому з нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі, світових лідерів, які беруть участь у конференції цього тижня, закликають скоротити розрив між надбагатими та рештою суспільства.

Лист підписали, зокрема, актор і режисер Марк Руффало, музикант Брайан Іно та кінопродюсер і філантроп Абігейл Дісней.

Жменька глобальних олігархів з надзвичайним багатством скупила наші демократії; захопила наші уряди; задушила свободу наших ЗМІ; взяла під контроль технології та інновації; поглибила бідність та соціальну ізоляцію; та прискорила руйнування нашої планети. Те, що ми цінуємо, багаті та бідні однаково, забирається тими, хто прагне збільшити прірву між своєю величезною владою та всіма іншими. Ми всі це знаємо. Коли навіть мільйонери, такі як ми, усвідомлюють, що надзвичайне багатство коштувало всім іншим усього іншого, не може бути сумнівів, що суспільство небезпечно балансує на краю прірви - йдеться в тексті листа.

