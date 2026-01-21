Майже 400 мільйонерів закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих - The Guardian

$43.180.08
50.320.20
ukenru
20 січня, 20:12 • 17507 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 36372 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 32070 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 51164 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 34106 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 47581 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 25715 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 29353 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26897 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 27472 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві повністю відновлено водопостачання після нічної атаки20 січня, 21:59 • 4454 перегляди
російська ракета ППО влучила в житловий будинок у краснодарському краї рфVideo20 січня, 22:32 • 4918 перегляди
Кличко: 600 тисяч киян покинули столицю після російських атак 9 січня20 січня, 23:05 • 6928 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo20 січня, 23:38 • 15125 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною21 січня, 00:14 • 19507 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 27329 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 51134 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 47562 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 44271 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 56458 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями06:46 • 1082 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 13517 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 19402 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 20404 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 27222 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Дипломатка
Золото

Майже 400 мільйонерів закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих - The Guardian

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Це пов'язано зі зростанням занепокоєння щодо купівлі політичного впливу найбагатшими членами суспільства.

Майже 400 мільйонерів закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих - The Guardian

Майже 400 мільйонерів і мільярдерів з 24 країн закликають світових лідерів підвищити податки для надбагатих. У світі зростає занепокоєння, що найбагатші члени суспільства купують політичний вплив. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У відкритому листі, опублікованому з нагоди Всесвітнього економічного форуму в Давосі, світових лідерів, які беруть участь у конференції цього тижня, закликають скоротити розрив між надбагатими та рештою суспільства.

Лист підписали, зокрема, актор і режисер Марк Руффало, музикант Брайан Іно та кінопродюсер і філантроп Абігейл Дісней.

Жменька глобальних олігархів з надзвичайним багатством скупила наші демократії; захопила наші уряди; задушила свободу наших ЗМІ; взяла під контроль технології та інновації; поглибила бідність та соціальну ізоляцію; та прискорила руйнування нашої планети. Те, що ми цінуємо, багаті та бідні однаково, забирається тими, хто прагне збільшити прірву між своєю величезною владою та всіма іншими. Ми всі це знаємо. Коли навіть мільйонери, такі як ми, усвідомлюють, що надзвичайне багатство коштувало всім іншим усього іншого, не може бути сумнівів, що суспільство небезпечно балансує на краю прірви

- йдеться в тексті листа.

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди20.01.26, 21:26 • 4754 перегляди

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Музикант
Режисер
Фільм
благодійність
The Guardian
Давос