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Режим Орбана исчезает на фоне отстранения президента Венгрии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2566 просмотра

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начинает второй этап восстановления демократии после отстранения президента и судей, назначенных Виктором Орбаном. Парламент одобрил конституционные изменения, ограничивающие сроки для законодателей и создающие орган для возврата активов.

Режим Орбана исчезает на фоне отстранения президента Венгрии - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вскоре, как ожидается, начнет второй этап своего обещания возродить демократию в стране, на фоне того, как исчезают последние остатки 16-летнего правления Виктора Орбана, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Премьер-министр, как пишет издание, похоже, намерен выполнить обещание устранить Тамаша Шуйока, назначенного Орбаном президента, и избранных им главных судей, которые обеспечивали прикрытие его авторитарного режима.

Голосование парламента в понедельник, которое бойкотировала партия Орбана, удаляет со сцены людей, которые могли бы задержать законодательство о восстановлении доступа Венгрии к 16,4 миллиарда евро (18,7 миллиарда долларов США) финансирования Европейского Союза.

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Далее Мадьяр хочет создать орган по возврату активов, который имел бы полномочия захватывать контроль над компаниями, подозреваемыми в сотрудничестве с хищением государственных средств при предыдущем правительстве.

"Конституционное изменение закладывает основу для этого органа, – сказал Мадьяр журналистам после голосования. - Руководство органа может быть назначено в рамках прозрачного процесса в сентябре, а затем оно сможет начать работу".

Все это является частью плана, направленного на то, чтобы заверить ЕС, что Венгрия может безопасно вернуть миллиарды, которые были заморожены из-за опасений, что Орбан и его приспешники откачивают большую часть средств.

Орбан, который всегда называл себя "уличным бойцом", далеко от поля боя. Он публикует некрологи в поддержку венгерской демократии из Северной Америки, где смотрит три последние игры Чемпионата мира по футболу, пишет издание.

Быстрая смена судьбы после убедительной победы Мадьяра 12 апреля заставляет даже самых осторожных наблюдателей сомневаться, есть ли у Орбана, центральной фигуры в венгерской политике с момента падения коммунизма в 1989 году, будущее, замечает издание.

"Если вы говорите, что демократия в стране закончилась, вы не можете в тот же день поехать на Чемпионат мира по футболу, – написал в Facebook политический комментатор Габор Торок. - Это просто подрывает месседж".

Голосование за внесение изменений в конституцию в понедельник увенчало бурный период законодательной деятельности с момента формирования правительства в мае. В результате был устранен президент, установлены ограничения на три парламентских срока для законодателей и отправлены союзники Орбана в высших судах в отставку.

Партия Орбана "Фидес" осудила шаги по их увольнению как нарушение демократических норм. Но Мадьяр заявил, что избиратели дали ему мандат выполнить свое обещание уволить назначенцев. Он сказал, что они закрыли глаза на грабежи и коррупцию, совершенные союзниками Орбана.

В интернете и в англоязычных подкастах для иностранного потребления чиновники "Фидес" продолжают настаивать на том, что реформы Мадьяра являются авторитарным захватом власти.

"Венгерская демократия 1990-2026", – написал Орбан в Facebook перед голосованием. Законодатели его партии бойкотировали заседание, стоя у зала заседаний, большинство из них одеты в траурное черное.

Но Орбан также, похоже, признал, что будет новый, но, как он указал, "незаконный" президент. "Незаконно назначенный новый президент не может быть законным, так же как и его решения", – написал он позже.

"Они на самом деле не думают, что верховенство права закончилось, – отрезал Мадьяр на пресс-конференции. - Если бы они так думали, они бы призвали к реальным действиям от своих сторонников и, вероятно, не смотрели бы футбол".

Интерес к парламенту резко возрос с момента вступления Мадьяра в должность, частично потому, что неоготическое здание на берегу Дуная снова стало местом, где принимаются законы после лет, в течение которых Орбан в основном правил указами. За последние годы его пребывания в должности заседания парламента в среднем имели около 5000 просмотров онлайн. С момента выборов это число выросло до 250 000.

И партия Орбана, похоже, находится в хаосе. Лидер фракции Гергей Гуйяш ушел в отставку утром в день голосования, заявив, что поскольку он больше не может быть переизбран после поправки, эту должность должен занять кто-то другой. Это решение застало его коллег по партии врасплох.

Орбан пообещал возглавить процесс обновления партии из-за пределов парламента. Подробности могут появиться позже летом на фестивале в Трансильвании, соседней Румынии, который он посещает ежегодно.

Другие ставят под сомнение, имеет ли он по-прежнему полномочия руководить этим процессом.

"Сегодня закончился скорее миф о Викторе Орбане, а не венгерская демократия", – сказал политический аналитик Торок.

Парламент Венгрии запретил Орбану возвращаться на пост премьер-министра16.06.26, 07:15 • 5997 просмотров

Юлия Шрамко

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