Парламент Венгрии 14 июля принял 17-ю поправку к Основному закону, которая после подписания президентом приведет к досрочному прекращению полномочий главы государства Тамаша Шуйока и изменит порядок работы ряда государственных институтов. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

За поправку, внесенную премьер-министром Петером Мадьяром в рамках инициативы "Операция "Очистительный огонь"", проголосовали 139 депутатов, против выступили шесть. Фракции "Фидес" и Христианско-демократической народной партии бойкотировали голосование, а глава парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуляш объявил об отставке в знак протеста. Если документ подпишет президент, его мандат прекратится уже на следующий день после вступления закона в силу, а нового главу государства парламент должен избрать в течение 30 дней.

Выступая в парламенте, Петер Мадьяр заявил, что изменения завершают "эпоху разрушения "Фидес"" и открывают путь к созданию новой Конституции.

Было бы предательством венгерской нации, если бы мы не коснулись этого Основного закона, ведь он является базовым документом системы, построенной "Фидес" и ХДНП