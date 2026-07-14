Венгерский парламент одобрил поправку, которая фактически прекращает полномочия президента
Киев • УНН
Парламент Венгрии 14 июля принял 17-ю поправку к Конституции, которая досрочно прекращает мандат президента Тамаша Шуйока. Изменения также сокращают срок полномочий конституционных судей и ограничивают депутатов тремя созывами.
Парламент Венгрии 14 июля принял 17-ю поправку к Основному закону, которая после подписания президентом приведет к досрочному прекращению полномочий главы государства Тамаша Шуйока и изменит порядок работы ряда государственных институтов. Об этом сообщает Telex, пишет УНН.
Детали
За поправку, внесенную премьер-министром Петером Мадьяром в рамках инициативы "Операция "Очистительный огонь"", проголосовали 139 депутатов, против выступили шесть. Фракции "Фидес" и Христианско-демократической народной партии бойкотировали голосование, а глава парламентской фракции "Фидес" Гергей Гуляш объявил об отставке в знак протеста. Если документ подпишет президент, его мандат прекратится уже на следующий день после вступления закона в силу, а нового главу государства парламент должен избрать в течение 30 дней.
Выступая в парламенте, Петер Мадьяр заявил, что изменения завершают "эпоху разрушения "Фидес"" и открывают путь к созданию новой Конституции.
Было бы предательством венгерской нации, если бы мы не коснулись этого Основного закона, ведь он является базовым документом системы, построенной "Фидес" и ХДНП
Что еще предусматривает конституционная реформа
Поправка также сокращает срок полномочий конституционных судей с 12 до 9 лет, возвращает возрастное ограничение в 70 лет, что приведет к увольнению четырех судей, среди которых Петер Польт. Кроме того, документ восстанавливает отдельные полномочия Конституционного суда, изменяет порядок назначения руководителей судебной системы и вводит ограничение пребывания депутатов в парламенте тремя созывами.
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В партии "Фидес" назвали принятые изменения "концом конституционной демократии" и началом тирании. Гергей Гуляш заявил, что новые правила устраняют президента по политическим причинам, ограничивают деятельность Конституционного суда и лишают значительную часть нынешней оппозиции права баллотироваться на выборах. В то же время правительство утверждает, что ограничение сроков депутатских мандатов будет способствовать обновлению политической системы и расширению представительства новых общественных групп.
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