Мировые продажи электромобилей выросли в июле благодаря стремительному спросу в Европе

Мировой спрос на электромобили рос пятый месяц подряд в июле, чему способствовал стремительный рост продаж в Европе, тогда как в Китае и Северной Америке продажи сократились, свидетельствуют данные консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence, опубликованные в четверг. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Продажи электромобилей с аккумуляторными батареями и гибридов с возможностью подзарядки выросли на 9% по сравнению с прошлым годом — до 1,85 млн автомобилей в июле. Всего с начала года было продано 11,5 млн таких автомобилей.

Эти показатели демонстрируют всё большую разницу между основными рынками электромобилей. В Европе спрос поддерживают субсидии, тогда как на рынок США повлияла отмена федеральных налоговых льгот на электромобили, а китайские автопроизводители всё больше полагаются на экспорт для обеспечения роста.

Продажи в Европе выросли на 33% — до 450 тысяч автомобилей, а с начала года прирост составляет 28%.

Высокие темпы роста сохранялись на крупнейших автомобильных рынках Европы, многие из которых за последние 18 месяцев восстановили программы субсидирования электромобилей - отметили в BMI.

В июле продажи электромобилей во Франции, Германии и Великобритании выросли на 81%, 46% и 43% соответственно.

В то же время в Китае продажи сократились на 5% — до 980 тысяч автомобилей.

В Северной Америке продажи упали на 27% — до 140 тысяч автомобилей после прекращения действия налоговых льгот на электромобили в США.

Продажи в остальных странах мира выросли на 97% — до 280 тысяч автомобилей.

Европе зимой грозит дефицит дизельного топлива - Bloomberg